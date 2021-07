SUISSE :: Last minute: La grande manifestation de la diaspora résistante aura bel et bien lieu le 17 juillet :: SWITZERLAND

Les autorités camerounaises demandent sans succès à la police du Canton de Genève d'annuler la manifestation de la diaspora camerounaise du 17 juillet 2021

Le Cabinet civil de la présidence du Cameroun, le ministre des relations extérieures, et l'ambassadeur du Cameroun en Suisse, viennent de demander sans succès, à la police du Canton de Genève d'annuler la grande manifestation de la diaspora résistante camerounaise du 17 juillet 2021 à la Place des Nations à Genève.

Alors que des délégations des compatriotes résistants en provenance des quatre coins du monde convergent vers Genève depuis lundi dernier, nous venons d'apprendre par le canal des autorités helvétiques, que la police du canton de Genève, leur a demandé d'annuler la grande manifestation pacifique et non violente de la diaspora camerounaise du 17 juillet 2021

Après avoir essayé sans succès de corrompre certains membres du comité d'organisation de ladite manifestation pour qu’ils annulent les cérémonies; après avoir tenté vainement de faire interdire toutes les activités par la police cantonale de Genève comme cela se passe dans le Cameroun de Paul Biya, des espions du pouvoir de Yaoundé sont en train d'écumer les réseaux sociaux afin d'infiltrer les réunions préparatoires de cet événement.

Pour nous, patriotes camerounais, la couardise des autorités camerounaises est simplement un signe avant-coureur. Il est annonciateur de la fuite du régime Biya qui refuse que l'on parle à l'étranger de ses multiples dérives.

Nous tenons à attirer l'attention des Camerounais et des amis du Cameroun, que cette grande manifestation pacifique et non violente aura bel et bien lieu le 17 juillet 2021 à Genève.

Par ailleurs, nous informons le public camerounais et suisse que nous avons pris l’engagement de nous tenir aux côtés du peuple camerounais, pour obtenir réparation pour les Camerounais victimes des affres du pouvoir de Yaoundé.

L'histoire retiendra que ce pouvoir voudrait agir comme cela se passe au Cameroun, en souhaitant que la police du Canton de Genève puisse interdire nos activités sur le territoire helvétique.

Nous avons opté pour la démocratie pour aller de l’avant. Ne donnons pas la place à ceux qui veulent faire de la manipulation pour nuire à une activité qui n'est qu'une manifestation de la colère d'un peuple meurtri par plus de 38 ans de dictature.

Nous dénonçons avec véhémence cette agitation diplomatique du régime de Yaoundé, expression à la fois de la peur, de la stratégie de contenance et de diversion, visant à détourner l’attention du peuple camerounais de l’essentiel.

Nous maintenons à cet effet la mise en œuvre, contre vents et marées, de toutes les actions prévues dans notre feuille de route de cette année 2021.

Nous invitons tout Camerounais, tout ami du Cameroun respectueux des valeurs républicaines, à participer activement à cette manifestation publique et non violente, pour défendre la République du Cameroun, menacée dans son existence et son fonctionnement par un pouvoir qui est prêt à assassiner le peuple camerounais, en toute impunité pour se maintenir au pouvoir.

Plus que jamais, nous sommes convaincus que notre aspiration à la recherche de la vérité sur le massacre des Camerounais est gage de paix, de stabilité et de développement du Cameroun.

Nous voulons la paix. Nous la voulons dans l’amour. Cette paix que nous recherchons doit être fondée sur la vérité, la liberté, la justice, la fin de l'impunité.... Car autant la paix est nécessaire autant la cause des victimes doit être défendue.

Nous restons solidaires de notre peuple dont le sort nous préoccupe.

Forts de notre mission d’éclairer les consciences, confiants en nos aspirations, nous continuerons d’apporter notre contribution au processus de pacification, et à la coexistence de notre peuple dans la vérité, la justice et l’amour.

Fait à Genève le 16 juillet 2021

La Diaspora Camerounaise Résistante

Cellule de communication