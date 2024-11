FRANCE :: BIG BENJI MATEKE : 30 ANS DE CARRIÈRE CÉLÉBRÉS AVEC ÉCLAT À PARIS

L’ambiance était particulière ce samedi à Paris, où Big Benji Mateke fêtait trois décennies de carrière musicale. Des fans venus des quatre coins du monde avaient répondu à l’appel, réunis pour rendre hommage à un artiste dont le rayonnement traverse les frontières et les générations. L’événement, minutieusement préparé, a eu lieu à l’espace Noisy Le Sec, salle réputée située aux abords de la capitale. Tous ont fait le déplacement pour partager un moment unique avec cet homme d’exception : frères, amis, et admirateurs se sont retrouvés pour célébrer ensemble l’âme généreuse d’un artiste résolument grand.



La soirée a démarré sous les meilleurs auspices avec la prestation de l'artiste ANNIE VADIVA, venu spécialement des États-Unis, qui a ouvert les festivités avec un talent chaleureusement applaudi. L’artiste Consty ADEVA a pris la relève, embrasant la scène, avant que le légendaire Sam Mbende, parrain de la soirée, n’ajoute sa touche de prestige à l’événement. À ses côtés, la sublime Ruth Kotto et Bisou Bass ont fait vibrer le public, avec un rythme ensorcelant aux premiers instants d'une nuit magique.



Rapidement, la foule a été transportée dans une ferveur collective, nourrie par les performances des invités de marque. Mais c’est lorsque Big Benji Mateke a foulé la scène que la magie a véritablement pris forme. Les 700 spectateurs ont été emportés par une frénésie ; l’artiste a déployé un répertoire riche et varié, chaque note éveillant des souvenirs partagés, des vies touchées et des chemins croisés. Pendant près de trois heures, il a déroulé ses titres phares, chaque mélodie est devenu un instant suspendu dans le temps.



Dorine, fan de la première heure, venue de loin, n’a pu contenir son émotion, lorsqu'elle a bruyamment exprimé sa joie parmi la foule en liesse. Le moment culminant de la soirée est arrivé lorsque le gâteau d’anniversaire, majestueux et composé de quatre étages, signé par Laure Cake, a fait son entrée au rythme de la musique de l’artiste. Un bouquet de fleur au parfun de Jeanne Charlotte sera également remis à l'artiste. Un triomphe accueillit par des applaudissements nourris, renforcés par la présence de nombreux artistes venus soutenir Big Benji Mateke, parmi lesquels Narcisse Prize et Charly Nelle, sa fatrie Martino NGALLE, Claudia DIKOSSO pour ajouter encore de l’éclat à la fête.



Dans un ultime hommage à son public, Big Benji Mateke est remonté sur scène pour interpréter sa chanson fétiche, "Rosi Moina", dans une version magnifiquement revisitée. Ce fut la touche finale d’une soirée magique, de joie et de gratitude, où sourires et larmes de bonheur se mêlaient, marquant l’aube d’un jour nouveau.



Alors que l’horloge approchait les cinq heures du matin, DJ Magelan a tenté un dernier rappel, mais il était déjà temps de dire au revoir. L’émotion se lisait sur les visages, et la nostalgie flottait doucement dans l’air, comme un doux parfum de souvenirs. Une fête grandiose, à la hauteur d’un artiste qui, depuis trente ans, sait unir, émouvoir et inspirer. Désormais, les cœurs sont tournés vers l’avenir, avec l’espoir d’une célébration encore plus belle pour les 35 ans, où les souvenirs continuent de se créer et d’être partagés.