Dans une tribune incisive, l'écrivain et réalisateur Jean-Pierre Bekolo exhorte les Camerounais à ne pas entamer la campagne électorale de Paul Biya pour 2025, affirmant que le président n'est pas candidat. Bekolo dénonce ce qu’il perçoit comme une tentative de tromper le peuple camerounais et la communauté internationale en suggérant que Paul Biya pourrait diriger le pays jusqu'à ses 100 ans.

« Aucune République, même pas bananière, ne peut être dirigée par une personne centenaire », s'indigne Bekolo, critiquant cette idée qui, selon lui, insulte l'intelligence du peuple. Il appelle à un réveil de conscience et interpelle les dirigeants qui soutiennent cette perspective à utiliser leur pouvoir pour bâtir une nation respectueuse de la dignité humaine plutôt que de voler à la jeunesse toute chance d'avenir.

Bekolo souligne le manque de vision pour le Cameroun et la jeunesse. Il accuse les partisans d’une nouvelle candidature de Biya d'étouffer les aspirations et l'espoir du peuple, condamnant ce désir de s'accrocher au pouvoir qui, pour lui, déshumanise les Camerounais. Il interpelle ces partisans : « Où est la grandeur dans ce désir de s’accrocher, d’étouffer les vôtres jusqu’à votre dernier souffle ? »

Pour Bekolo, la situation actuelle porte atteinte à la dignité des Africains et met le Cameroun dans une position honteuse sur la scène internationale. Il invite ceux qui soutiennent cette campagne à assumer eux-mêmes la candidature, car pour lui, « Paul Biya n'est pas candidat en 2025 ».

En appelant à une transformation profonde, Bekolo conclut que le Cameroun et l'Afrique méritent mieux. Ce message s'adresse non seulement aux dirigeants, mais aussi aux jeunes générations, qu'il encourage à aspirer à une politique fondée sur des valeurs humaines et une vision pour l’avenir.