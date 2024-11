ÉTATS-UNIS :: DONALD TRUMP EST DE RETOUR :: UNITED STATES

Enfin le meilleur, celui qui a osé utiliser son insolence, connaissant ses votants, contre toute attente, privilégiant la primauté de l’Amérique (les Etats-Unis) qui veut qu’elle redevienne la plus grande des priorités à travers son slogan appelé le MAGA « Make America Great Again » (Rendre à l’Amérique sa grandeur). Après une campagne improbable et historique, Donald Trump a réalisé l’un des retours les plus remarquables et retentissants de l’histoire politique. Il a gagné l’élection en faisant ce qu’il sait faire de mieux : il s’est rapproché des foules, est passé à l’attaque et a proposé une « vision claire » pour la nation.

Cette victoire est plus grande que celle de 2016. Il a de nouveau gagné parce que le président Biden n’a pas réussi à apporter l’unité et la prospérité qu’il avait promises. Au centre, les intérêts économiques ; objectifs que seul un homme des extrêmes, un jusqu’au-boutiste, presque fou de la trempe de Donald Trump peut atteindre et renverser la vapeur, sinon déplacer les montagnes de l’impossible pour en dégager le possible et l’inattendue : la victoire.

Une victoire pareille à celle qui prévaut actuellement dans toute l’Europe à savoir : celle de la droite, une droite à coloration raciste, comme quoi ce retour d’ascenseur confirme le fait que l’histoire, celle des turbulences raciales se met au galop et se répète. Donald Trump a joué sur la peur des migrants et les inquiétudes économiques pour vaincre sa rivale démocrate Kamala Harris alors que l’immigration illégale aux Etats-Unis est à son plus bas depuis vingt ans.

L’actualité politique se retrouve en gestation.

Donald Trump est de retour à la Maison Blanche. Est-ce pour autant une vague réactionnaire qui s’est abattue aux Etats-Unis ? Il faut le dire sans risque de se tromper, que la défaite est plus lourde dans le camp démocrate. Malgré la promesse de renouveau qu’elle incarnait, Kamala Harris n’a jamais trouvé le bon ton ; et le milliardaire de 78 ans l’a battu à plates coutures.

Ce retour historique, constitue un désastre pour les démocrates

L’Amérique a fait un « choix périlleux

En dépit des déboires judiciaires, des propositions à l’emporte-pièce de Donald Trump et en raison d’un profond mécontentement à l’égard du statu quo, de la politique ou de l’état des institutions américaines en général, l’Amérique a fait son choix.

Les Américains ont fait un pari risqué

« Le futur 47e président des États-Unis est imprévisible » Trump voit le monde comme une jungle dans laquelle seule la loi du plus fort s’applique. Son triomphe est un tournant politique, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour le monde entier. Il faut s’attendre à des changements massifs dans la politique étrangère et de sécurité américaine, qui devraient avoir des répercussions négatives, notamment pour les Européens. Les alliés ne sont intéressants pour lui, si tant est qu’ils le soient, que s’ils se soumettent entièrement aux intérêts américains. Celui qui ne se défend pas peut s’attendre à être au choix insulté ou menacé par Trump.