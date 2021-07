MONDE ENTIER :: Euro 2020: L’Angleterre de retour chez elle pour les demi-finales en direct sur Startimes :: WORLD

Parfois, les pronostics s’avèrent correctes. Et vu la manière dont l’Angleterre est arrivée en demi-finale de l’Euro 2020, cela pourrait bien être le cas cette fois.

Avant le tournoi, les Anglais étaient considérés comme favoris de cette édition. A l’issue de trois matchs de poule en demi-teinte, l’équipe de Gareth Southgate est montée en puissance.

Elle a enchaîné deux victoires, 2-0 contre son grand rival l’Allemagne en huitièmes de finale puis 4-0 contre l’Ukraine en quarts de finale.

Mercredi, elle affrontera le Danemark en demi-finales chez elle à Wembley, comme récompenses pour ces deux belles prestations.

Le capitaine anglais Harry Kane, qui a marqué deux buts contre l’Ukraine, a déclaré ne pas sous-estimer ses adversaires. « Nous savons que cela sera un match difficile. Mais nous savons aussi que si nous faisons les choses bien et que nous jouons comme nous savons que nous pouvons le faire, alors il y a de grande chance que nous allions en finale. »

« Beaucoup d’entre nous qui jouons n’aurons plus la chance d’avoir un grand match comme celui-ci à Wembley pour un tournoi majeur. C’est une occasion pour nous et nous devons la saison avec les deux mains. Nous devons profiter d’être dans cet environnement. »

Leurs adversaires dans la demi-finale de mercredi sont des outsiders mais le conte de fée danois se poursuit grâce à la victoire 2-1 contre la République tchèque qui leur a ouvert les portes de la demi-finale.

Le Danemark s’est qualifié en ne remportant qu’un seul match en phase de poules mais il s’agissait du match à ne pas rater. Comme l’Angleterre, l’équipe a brillé lors des deux matchs de la phase finale.

L’équipe de KasperHjulmand arrive en terrain connu, plusieurs de ses membres évoluent en Premier League : le gardien KasperSchmeichel, les défenseursJannik Vestergaardet Andreas Christensen ainsi que le milieu de terrain des SpursPierre-Emile Højbjerg.

La veille du choc Angleterre-Danemark, Wembley accueille l’autre demi-finale, celle opposant les géants italien et espagnol.

Les deux équipes ont peiné pour se qualifier dans le dernier carré. L’Espagne a eu besoin d’aller aux pénaltys pour écarter la Suisse tandis que l’Italie est allée aux prolongations contre l’Autriche et a été malmenée par la Belgique en quarts.

L’Italie et l’Espagne arrivent à Wembley en tant que vieux rivaux. Ils se sont affrontés lors de la finale 2012 à Kiev, match remporté 4-0 par l’Espagne. Toutes deux alignent encore des joueurs présents lors de cette finale, à commencer par Jordi Alba, qui avait marqué l’un des buts espagnols.

Les deux demi-finalistes peuvent être redoutables en attaque avec six différents marqueurs lors de cette compétition. Contrairement aux précédentes éditions où les stars dominaient, la force des deux équipes repose sur leur unité.

Ceci ne veut pas pour autant dire qu’elles ne disposent pas de grands joueurs, loin de là.

Du côté espagnol, on retrouve l’attaquant de la Juventus ÁlvaroMorata, le capitaine Sergio Busquets et les défenseurs Alba et César Azpilicueta, tandis que l’Italie peut compter sur le trio de la Juventus Giorgio Chiellini, Federico Chiesaet Leonardo Bonucci ainsi que Ciro Immobile.

Les fans africains pourront suivre les demi-finales en direct et en HD sur les chaînes sport de StarTimes, diffuseur officiel de l’Euro 2020.