CAMEROUN :: COVIDGATE : La Chambre des Comptes confirme les fautes de gestion :: CAMEROON

Les conclusions du rapport d’audit des fonds alloués à la riposte gouvernementale contre le Coronavirus accable plusieurs responsables du MINSANTE et du MINRESI.

La Chambre des Comptes persiste et signe. La synthèse de son premier rapport d’audit du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales, va perturber le sommeil des responsables ayant géré les fonds Covid au ministère de la Santé Publique et celui de la Recherche Scientifique et de l’Innovation. En effet, la Chambre confirme la plupart des griefs contenus dans son rapport d’étape, dont le contenu avait largement fuité dans les médias et les réseaux sociaux en mars dernier. Le périmètre de l’audit a en effet porté sur la mise en œuvre de vingt-deux activités déployées dans trois ministères, et pour lesquelles près de 167,7 milliards de F CFA ont été engagés au 31 décembre 2020.

La Chambre relève, entre autres, la gestion incertaine des médicaments, l’opacité dans la gestion des fonds, le recours abusif aux procédures d’urgence dans la passation des commandes, le détournement d’objet des plusieurs lettres commandées, des surfacturations, des doubles paiements, le recours abusifs aux paiements en espèces, le monopole accordé à des entreprises à l’expertise peu avérée… Ces irrégularités constituent au minimum des fautes de gestion, dont certaines pourraient être pénalement requalifiées par les juges du Tribunal Criminel Spécial (TCS). S’agissant en particulier de la gestion des médicaments, le rapport pointe une « gestion erratique des stocks d’hydroxychloroquine et d’azithromycine achetés dans des conditions critiquables par l’IMPM dont le Directeur Général laissait croire qu’il était en mesure de les fabriquer localement ».

La Chambre maintient également son constat relatif à la surfacturation de 15,3 milliards de FCFA au profit de la société MEDILINE MEDICAL CAMEROUN SA, importatrice des tests de dépistage. Le rapport souligne que « le choix de cette entreprise inexpérimentée, au détriment de société locales qualifiées est d’autant plus étonnant que les prix finaux auxquels l’opération a été traitée apparaissent déconnectés des prix du fabriquant et ceux du marché à l’international ».

COPINAGES, CHANTIERS INACHEVÉS

Le rapport souligne l’existence de liens d’intérêt unissant les bénéficiaires de commandes à certains membres de commissions d’attribution des marchés. C’est le cas du gérant des sociétés ABOA Perspectives, ABS Motors et Phase Engeneering, qui a obtenu cinq marchés d’une valeur totale 796 834 539 F CFA du fait de son statut de frère cadet du Président du Groupe de travail ayant attribué lesdits marchés. On note également que plusieurs commissions ont procédé à des réceptions de marchés spéciaux pour la réhabilitation de l’Hôpital Général de Yaoundé (214 999 000 F CFA) et du Pavillon Lagarde de l’Hôpital Central de Yaoundé (823 999 500 FCFA) sans que les travaux y relatifs aient été achevés. La même irrégularité a été constatée dans le marché relatif à la construction d’un poste de santé aux frontières de l’aéroport de Nsimalen, pour un préjudice financier présumé se chiffrant à 216 276 272 F CFA, portant le total à 1,25 milliard de F CFA.

Le rapport, riche en révélations sur les irrégularités ayant entaché la gestion des fonds Covid-19 par le gouvernement, semble cette fois avoir pris en compte les réactions des gestionnaires mis à l’index. En effet, même si la synthèse du rapport disponible ne contient pas les copies des réponses des mis en cause dans le cadre du principe du contradictoire propre à tout rapport d’audit, elle analyse néanmoins certains arguments mis en avant dans l’opinion par les responsables du MINSANTÉ, du MINRESI et du MINCOMMERCE. Il convient également de noter que la synthèse du rapport de la Chambre des comptes préserve l’anonymat des mis en cause, évitant de livrer à la vindicte populaire les gestionnaires des fonds audités, dont la plupart sont encore en fonction, en respect de la présomption d’innocence.

VERS PLUS DE TRANSPARENCE ?

Au final, il faut convenir que la qualité des observations contenues dans la synthèse du rapport d’audit des fonds Covid et surtout sa publication constituent une avancée majeure dans la transparence de la gestion des fonds publics et la reddition des comptes au Cameroun. La Chambre brise ainsi le mythe de la confidentialité des rapports d’audit généralement destinés au sommet de l’État. L’opinion publique, qui n’était pas habituée à consulter les rapports d’audit de la gestion de l’argent public, devra très vite se familiariser avec le jargon de l’audit pour s’approprier le contenu des rapports. Les médias seront désormais à l’affut des contrôles effectuée par la juridiction des comptes, pour en rendre compte aux Camerounais, dont l’appétit de voir les dirigeants « rendre gorge » n’est plus à démontrer. Les autres institutions de contrôle tels que le Contrôle Supérieur de l’État (CONSUPE) et la Direction du Contrôle des Opérations Budgétaires (DCOB) gagneraient à saisir cette brèche tendue, pour entamer des réformes profondes tendant à la publication de leurs travaux pour la bonne information des citoyens.

Il reste à espérer que cet élan de transparence ne soit pas brisé en plein vol et que les gestionnaires de la fortune publique se préoccuperont davantage de l’efficacité et de la préservation de l’intérêt général dans leur mandat de gestion. La Chambre des comptes se positionne ainsi comme un acteur important dans le contrôle externe des finances publiques au Cameroun. Même si l’examen du rapport complet par le Parlement a été ajourné, il n’en reste pas moins que la juridiction des Comptes renforce son action comme conseiller du Parlement en matière financière. Par cette sortie, la juridiction financière étend ainsi son influence sur la gestion des fonds publics, qui était déjà visible par la publication de son rapport annuel sur les comptes publics, préalable à l’adoption de la loi de règlement par le Parlement, sanctionnant l’exécution des lois de finances. En attendant la certification effective du compte général de l’État, une des prérogatives également dévolues à la juridiction financière par la Loi.