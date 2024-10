L'ambassadeur US annonce un retour très prochain du Cameroun dans le programme AGOA :: CAMEROON

C'était lors du forum du partenariat économique Cameroun)USA, l'ambassadeur du Cameroun Christopher J Lamora a salué les efforts du Cameroun en matière des droits de l'homme.Ce critère avait été déterminant pour suspendre en 2019 le Cameroun de l’African Growth and Opportunity Act (la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique) (AGOA),

L'ambassadeur US a annoncé des pourparlers avec le ministre Ousmane Mey du MINEPAT pour un retour dans les prochains mois dans ce programme qui facilite les échanges commerciaux entre les USA et les pays africains.

‹‹L’ambassade est toujours engagée à soutenir et à encourager les efforts du Cameroun visant à répondre aux critères pour être éligible à l’African Growth and Opportunity Act (la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique) (AGO), notamment en ce qui concerne les droits de l’homme. Je me réjouis de collaborer avec monsieur le ministre Mey dans les mois à venir afin de renforcer nos liens commerciaux et d’affaires.››