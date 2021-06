UNION EUROPéENNE :: Euro 2020: quels matchs regarder ce week-end sur SUR Startimes ? :: European Union

L’Euro 2020 a débuté il y a une semaine et l’action est déjà au rendez-vous ! Pourtant le meilleur reste à venir jusqu’à la finale du 11 juillet.

Le week-end s’annonce sous les meilleurs auspices avec les derniers matchs de la deuxième journée samedi et les premiers de la troisième dimanche.

De vendredi à dimanche, ce ne sont pas moins de huit matchs de groupe qui se tiendront, tous diffusés en direct et en HD sur la chaîne Sports Premium de StarTimes ainsi que sur l’application StarTimes ON.

Vendredi

Dans le groupe D, l’Angleterre affronte l’Ecosse au stade de Wembley à 19h GMT. L’Angleterre et l’Ecosse ont la plus ancienne rivalité de l’histoire du football. Favoris du tournoi, l’Angleterre est en confiance après son impressionnante victoire contre la Croatie mais une défaite contre son voisin mettrait en péril la suite du tournoi pour les Anglais. Sa défaite 2-0 contre la République tchèque rend la victoire indispensable pour l’Ecosse si elle veut conserver des chances de qualification.

Toujours dans le groupe D, la Croatie sera opposée à la République tchèque à 16h GMT tandis que la Suède se frottera à la Slovaquie à 13h GMT.

Samedi

Samedi, le Groupe de la mort, le groupe F, propose un match de premier plan avec Portugal-Allemagne à 16h GMT sur ST World Football.

Le Portugal a battu la Hongrie 3-0 lors de son match d’ouverture grâce à Raphael Guerreiro qui a ouvert le score avant que Ronaldo ne sévisse à deux reprises pour devenir le meilleur buteur de l’Euro avec 11 buts. L’Allemagne a été battue par le champion du monde en titre, la France, 1-0, mais avec neuf joueurs ayant remporté la Ligue des champions ces neuf derniers mois (Neuer, Müller, Gnabry, Goretzka, Joshua Kimmich et Niklas Süle avec le Bayern; Havertz, Werner et Antonio Rüdiger avec Chelsea), elle reste un adversaire redoutable pour le Portugal et pourrait bien créer la surprise.

Plus tôt, à 13h GMT, la France affrontera la Hongrie pour tenter de prendre la tête du groupe tandis que plus tard l’Espagne sera opposée à la Pologne à 19h GMT.

Dimanche

L’Italie est la première équipe à s’être qualifiée pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020 grâce à sa victoire 3-0 contre la Suisse. Le Pays de Galles a fait un pas de géant vers sa qualification en prenant le dessus sur la Turquie 2-0. Les Gallois vont tenter d’arracher la qualification du groupe A car à la suite de leur match nul 1-1 lors du match d’ouverture, les Suisses et les Gallois sont tous deux en course pour la deuxième place du groupe en huitièmes de finale.

Coup d’envoi de la rencontre Italie-Pays de Galles à 16h GMT. Puis la Suisse affrontera la Turquie à 18h20 GMT.

StarTimes a lancé une offre spéciale pour regarder en direct tous les matchs sur smartphone à travers l’application STARTIMES ON. Avec 2700 Fcfa, les utilisateurs peuvent regarder tous les matchs en direct et hd directement sur leur smartphone. Application disponible sur PlayStore et AppStore.