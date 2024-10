CAMEROUN :: Célestin Djamen soutient Paul Atanga Nji contre les spéculations sur la santé de Paul Biya :: CAMEROON

Célestin Djamen, souvent qualifié de nomade politique, a exprimé son soutien à Paul Atanga Nji lors de l'émission Libre Expression. Dans ses déclarations, Djamen a défendu la récente intervention de Paul Atanga Nji, ministre camerounais, qui a pris position contre les spéculations concernant la santé du président Paul Biya.

Selon Djamen, la déclaration de Monsieur Atanga Nji ne cherche pas à prendre la place de ses collègues ministres, mais à mettre un terme aux débats indécents sur l'état de santé du chef de l'État camerounais. "Il n'interdit pas le débat, mais il interdit le débat sur la santé du chef de l’État", a-t-il précisé, soulignant ainsi l'importance de respecter la dignité et la vie privée du président.

Djamen a également dénoncé le comportement de certains individus qui brandissaient des pancartes pour demander à Paul Biya de sortir de l'hôpital, qualifiant ces actions de déplacées et irrespectueuses. Pour lui, spéculer sur l'état de santé d'une personne, surtout celle d'un chef d'État, est non seulement inapproprié, mais aussi nuisible à l'image et à la stabilité du pays.

Ce soutien public de Célestin Djamen à Paul Atanga Nji souligne sa volonté de défendre les valeurs de respect et de décence dans le débat public camerounais, malgré sa réputation de changement fréquent de position politique.