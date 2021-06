CAMEROUN :: Stade d’Olembe : 12 tourniquets en cours d’installation :: CAMEROON

Le constat a été fait au cours d’une autre visite effectuée sur le chantier par le ministre des Sports hier, 24 juin 2021.

Au fil de jours, le visiteur qui arrive au chantier de construction du Complexe sportif d’Olembe est marqué par l’évolution du stade principal et de ses annexes, qui s’imposent aux yeux, de par splendeur. De même que le paysage vert qui est déjà frappant à l’oeil, sur des surfaces séparant les parkings et autres installations. Il était 12h, ce 24 juin 2021 sous une canicule d’aplomb, lorsque le Pr Narcisse Mouelle Kombi, est arrivé sur ces lieux, en compagnie de ses collaborateurs et des responsables des administrations concernées par la construction de cette infrastructure.

Première escale, le stade annexe B. L’on a pu apprécier l’avancée des travaux de construction du sautoir, avec sa zone de réception, à côté de la piste d’athlétisme à 8 couloirs, qui attend la pose du tartan. Direction, le grand stade. Fait marquant et visible, l’accès au principal a changé de configuration. Des tourniquets ont été posés sur le parvis complètement terminé du côté droit ; 12 au total. Sur le flanc droit, la ferraille déjà tissée et posée sur le géotextile attend le coulage avec du béton. C’est clair, que cette partie terminée, le vomitoire, c’est-à-dire l’entrée principale du stade de 60.000 places, au-dessus du centre commercial, présentera un autre visage, puisque les tourniquets installés ont une grille comme prolongement.

La suite de cette visite a été dans le stade principal où des échantillons de de tartan en deux couleurs ont été présentés au maître d’ouvrage, ministre des Sports et président du Cocan. Une plaque de couleur bordeaux et l’autre en noir. Il sera question de faire un choix sur la couleur de ce tartan sur la piste d’athlétisme, qu’un annonçait de couleur bleue, il y a quelques temps. Des essais ont été faits au sol pour juger de son adhérence aux semelles de chaussures, par le Pr Narcisse Mouelle Kombi ; même si le matériel adapté sera une paire de pointes. Le cap a été mis ensuite dans les vestiaires des équipes pour se rendre compte que les travaux sont presque terminés et qui attendaient le mobilier adapté, tels les tiroirs, les box, tables et autres…

L’arène n’attend plus que d’accueillir des rencontres tests de football, dont la première est annoncée pour le mois de septembre. Joann Ropital, le directeur du projet Magil, s’est voulu plus que rassurant quant au délai de livraison annoncé pour le moment-là. Du moins, pour ce qui concerne les infrastructures en rapport avec le cahier de charges de la Caf. Quant aux autres infrastructures incorporées tels le centre commercial, les 8 restaurants, les salles de cinéma, l’hôtel de 72 chambres avec 12 suites, la livraison encore confirmée par le responsable de Magil a été promise pour fin novembre 2021.

L’exploitation du centre commercial, de l’hôtel et des salles de cinéma relève des ministères compétents déjà saisis La gestion de ces infrastructures, une fois livrées, n’incombera plus au ministère des Sports. « La construction des locaux, hôtels et infrastructures commerciales et salles de cinéma relève du maître d’ouvrage que nous sommes. Maintenant, il y a la dimension exploitation qui relève de d’autres acteurs gouvernementaux. Il y a déjà eu des procédures qui sont engagées pour que des opérateurs intéressés puissent venir voir et dire si leurs chaînes veulent s’installer à Olembé. Il en est de même pour les salles de cinéma. Le centre commercial sera comme partout ailleurs avec des boutiques, des et des commerçants qui viendront s’installer. Ce stade mettra à la disposition de tous un centre commercial et pas un marché », a expliqué le Pr Narcisse Mouelle Kombi. Avant de donner des détails : « Nous nous sommes adressé au ministère du Commerce pour l’exploitation du centre commercial. Quant à l’hôtel, nous nous sommes adressés au ministre en charge du Tourisme. L’entreprise Magil nous dit en novembre l’hôtel sera exploitable. Il sera de nature à être pris en main par un exploitant, qui pourra le rendre fonctionnel. Et pour les salles de cinéma, nous nous sommes adressés au ministre des Arts et de la Culture.

Tous ont déjà des dossiers entre leurs mains ». L’on a hâte de ce match inaugural qui permettra de tester toutes les fonctionnalités de ce stade, devenu mythique de par le temps et les contorsions auront permis à ce qu’il soit terminé.