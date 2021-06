CAMEROUN :: Ambassade des États-Unis:« nous pensons qu’il n’y a pas de solution militaire à cette crise » :: CAMEROON

L'ambassade des États-Unis au Cameroun explique en exclusivité le sens de la décision du département d'état de restreindre la délivrance des visas aux personnes soupçonnées de souffler sur les braises dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Plusieurs rapports ont fait état ces derniers mois d’une situation des droits de l’homme toujours préoccupante au Cameroun et particulièrement dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Quelle appréciation faites-vous de la situation sur le terrain ?

Les Etats-Unis restent profondément préoccupés par la poursuite de la violence dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La situation qui y prévaut et qui a débuté par des manifestations pacifiques en 2016 s’est tragiquement transformée en une crise violente prolongée. Elle a déjà fait plus de 3 000 personnes tuées et plus d’un million de personnes déplacées à l’intérieur du pays. Des enfants ont été menacés et dans certains cas tués parce qu’ils allaient à l’école. Des écoles, des hôpitaux et des sites religieux ont fait l’objet d’attaques. Nous appelons instamment toutes les parties à autoriser l’accès sans entrave aux travailleurs humanitaires et de la santé, et à cesser les attaques contre les écoles, les enseignants, les étudiants, les établissements hospitaliers, les travailleurs sanitaires et les patients. Les enfants particulièrement ont le droit d’apprendre en toute sécurité.

Le communiqué du Secrétaire d’État stigmatise des personnes qui présentent une menace pour les droits de l’homme dans ces deux régions. Quel est dans le détail, le profil des personnes ciblées ? Est-ce que le président de la République Paul Biya et ses ministres sont potentiellement des cibles de ces sanctions ?

La politique de restrictions des visas couvre les personnes soupçonnées d’être responsables ou complices d’atteinte à la paix en se livrant à ou en incitant à la violence permanente, à des violations des droits de l’homme et à des menaces à l’égard des défenseurs de la paix ou des travailleurs humanitaires. Nous ne pouvons pas vous fournir de détails en ce qui concerne les personnes ciblées parce que dans le cadre de la loi américaine, les dossiers des visas personnels sont confidentiels.

Quelle est la position des États-Unis vis-à-vis des personnes basées aux États-Unis et qui financent les groupes armés des régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest ?

Nous condamnons tous ceux qui contribuent à la violence et aux souffrances de la population civile au Cameroun, quelles que soient leur localisation et leur affiliation. Aucune personne qui fait obstacle à la paix au Cameroun ne peut bénéficier de notre soutien ou de notre tolérance. Les forces de l’ordre fédérales américaines enquêtent sur toutes les allégations d’atteintes aux droits de l’homme dans la région anglophone, quelle que soit l’affiliation de leurs auteurs, pour déterminer s’il s’agit de violations potentielles de la loi américaine.

Peut-on s’attendre à une expulsion vers le Cameroun des personnes soupçonnées d’armer les groupes sécessionistes comme le préconisent les autorités camerounaises ?

Nous collaborons avec les autorités camerounaises dans l’enquête sur leurs allégations au sujet des dirigeants séparatistes aux États-Unis qui lancent des attaques contre le Cameroun. Les États-Unis sont un État de droit, et nous devons respecter les normes légales pour engager une action en justice contre un individu. Nous renvoyons les questions sur les expulsions et les déportations au département de la Sécurité intérieure.

Est-ce que le gouvernement camerounais en a déjà expressément fait la demande par le passé ?

Nous renvoyons les questions sur les expulsions et les déportations au département de la Sécurité intérieure.

Une opinion regrette que les autorités camerounaises et les groupes séparatistes soient mis sur un pied d’égalité dans le communiqué de Mr. Blinken alors que le gouvernement représente des institutions officielles. Que répondez-vous à ces accusations ?

Le Secrétaire d’État a institué une politique imposant des restrictions de visa à ceux qui sapent la résolution pacifique de la crise dans les régions anglophones du Cameroun. Avec ces restrictions, nous envoyons un message clair : ceux qui sapent la paix, ainsi que les membres de leur famille immédiate, ne sont pas éligibles pour les visas américains ou les avantages du système d’immigration américain.

Avec l’expérience des États-Unis dans la gestion et la résolution des conflits à travers le monde, quelles sont les options qui s’offrent au gouvernement camerounais et aux groupes insurgés afin de mettre un terme aux violences ans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ? Comment est-il possible d’organiser un dialogue sans condition ?

Nous pensons qu’il n’y a pas de solution militaire à cette crise. Nous appelons toutes les parties à la crise dans les régions anglophones à entamer un dialogue élargi et sans conditions préalables et à activement soutenir la médiation suisse. Nous encourageons le gouvernement à mettre en œuvre les recommandations du grand dialogue national d’octobre 2019 et à prendre des mesures pour permettre à la population d’avoir son mot à dire sur sa vie quotidienne. Nous appelons les membres de la diaspora camerounaise à se servir du pouvoir de leur voix pour promouvoir la paix sur la voie d’un changement significatif pour répondre aux griefs à long terme.