Pr Jean Bahebeck « Samuel Eto'o Fils peut être président du Cameroun »

Le Professeur Jean Bahebeck, militant du plus vieux parti politique du Cameroun L’Union Des Populations du Cameroun UPC était paneliste sur Vision4, une télévision qui émet depuis Yaoundé la capitale du Cameroun. C’était au cours de l’émission dominicale Club d’Elites du Dimanche 6 octobre 2024 animée par Bonny Philippe.

Autour de la table, on y a parlé entre autres des Lions indomptables, l’équipe nationale du Cameroun qui, depuis peu traverse une zone de turbulence avec notamment le conflit qui oppose le ministre des Sport et de l’éducation physique au président de la Fédération Camerounaise de Football au sujet justement de la gestion des lions.

Face à la paix des braves signés récemment entre le président de la Fecafoot et le Minsep, Dieudonné Essomba consultant et paneliste de cette émission recommande que « le chef de l’Etat doit obliger les deux parties à respecter les clauses de la paix qu’ils ont signés eux-mêmes » pour que la sérénité revienne dans la tanière des lions.

On a aussi parlé de la présidentielle 2025 et la multiplication des coalitions de l’opposition. Pour le pr Jean Bahebeck, loin d’être un handicap, ces coalitions constituent des modelés qui pourraient se regrouper pour former une opposition forte. Son débat a été surtout centré sur Samuel Eto’o Fils qui, pour l’universitaire gêne l’establishment en place en raison de sa grande popularité.

Malgré l’intervention des soutiens de Samuel Eto’o Fils qui ont précisés « Samuel Eto’o Fils soutient le président de la République, il n’est pas militant du RDPC parce qu’il n’a pas de carte du parti » Peut-on conclure que le 9 ne sera pas investi en 2025 ? Le Pr Bahebeck croit dur comme fer « Samuel Eto’o Fils peut être président de la République du Cameroun ».