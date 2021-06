ÉTATS-UNIS :: DIPLOMATIE: JOE BIDEN ET VLADIMIR POUTINE SE RENCONTRENT A GENEVE :: UNITED STATES

Le président Américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine ont démarré ce mercredi 16 juin 2021 à Genève, le premier sommet États-Unis-Russie à Genève.

Une rencontre initiée par les deux puissances dans l'optique de redémarrer leur coopération multilatérale, autrefois fragilisée par les tensions qui ont prévalu entre New-York et Moscou sous l'ère Donald Trump bien plus, épiloguer sur des questions économiques, politiques, sécuritaires et sanitaires relatives aux États du monde. " J'espère que la réunion sera productive" a déclaré le patron du Kremlin. " Il est toujours mieux de se rencontrer en tête à tête" a répliqué le chef de la maison Blanche.

Cet échange étatique qui décomplexera le climat des relations entre les deux puissances, est placé sous la coordination générale de Guy Parmelin, président suisse. Il sied de souligner que dix-ans plutôt, Vladimir Poutine et Joe Biden s'étaient rencontrés, lorsqu'ils furent respectivement vice-président et premier ministre.