BELGIQUE :: Encouragement du CODE aux membres de la Bas pour leur acte de bravoure à l'ambassade du Cameroun :: BELGIUM

Chers membres de la Brigade Antisardinards, le 14 juin 2021, vous avez posé un acte historique et mémorable à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles

En ce jour ,nous vous témoignons ainsi qu’à tous vos membres venus de France, Allemagne, notre soutien ainsi que nos sincères encouragements.

Le CODE maintien une conviction forte, quant au fait que la crédibilité de la démocratie, la garantie de la justice, passent obligatoirement par une prise en considération prioritairement des vœux du peuple longtemps meurtri par un pouvoir tribaliste, génocidaire et sectaire au Cameroun.

La BAS a toujours été depuis 2018 le cerveau irremplaçable parmi tant d'autres des forces du progrès, du changement et du développement dans notre pays. Personne, ne saurait l’ignorer sans trahir les martyrs de la lutte pour l’indépendance, pour la liberté et pour la démocratie au Cameroun

C’est pour cette raison que le Collectif des Organisations Démocratiques et patriotiques des Camerounais de la diaspora (CODE), avec toutes ses branches insurrectionnelles, devons soutenir toute activité qui concoure à la construction d'un Cameroun nouveau. Cela veut dire que nous vous encourageons quoi qu’il arrive, et quoi que les uns et les autres disent ou fassent, à maintenir vos actions d'éclats non violentes fermement soudés.

Le personnel de l'ambassade du Cameroun en Belgique a usé de l'utilisation du gaz lacrymogène en violation de la loi belge pour disperser les manifestants. Le ministre des relations extérieures du Cameroun à convoqué l'ambassadeur de Belgique au Cameroun pour le sermonner tout en oubliant qu'en Belgique, nous sommes dans un Etat de droit et que la police belge ne peut user de la violence comme au Cameroun pour disperser les manifestants. Le fait de manifester étant un droit protégé et encadré par la constitution de la fédération belge.

Diriger, c’est savoir anticiper, c’est savoir lire les signes des temps. Il est temps de mettre fin à la tragédie des fonctionnaires et ouvriers politiques qui s’éternisent inutilement au pouvoir. La politique est avant tout une vision assortie d’une mission. Notre vision est de bâtir avec notre peuple un Cameroun nouveau. Il faut ainsi préparer la porte de sortie appropriée pour Mr Paul Biya et ses sbires.

Pour le CODE, le Camerounais ne veulent plus d'un gouvernement dont les seules expertises avérées sont le mensonge, la violence, le vol et le tribalisme. Nos compatriotes ne veulent plus d'un pouvoir qui les opposent les uns aux autres.

Le Collectif des Organisations Démocratiques et patriotiques des Camerounais de la Diaspora (CODE) condamne avec la dernière énergie les violations quotidiennes des libertés publiques ainsi que la gabegie généralisée dans la gestion des ressources publiques par les autorités camerounaises;

Le CODE saisit aussi cette occasion, pour rappeler qu'il demeure engagé pour toute démarche pacifique, et à s’investir dans les options et les orientations qu’attendent nos compatriotes des quatre coins du pays pour mettre fin aux différentes crises, incompréhensions et mécontentements qui persistent à cause du pouvoir génocidaire de Monsieur Biya au Cameroun.

- Sur la situation dans le NOSO, nous continuons à penser que le dialogue, est la seule issue pour ramener la paix. Cela suppose que tous les acteurs connus et inconnus, se retrouvent autour d'une table face à un ou des observateurs indépendants afin de résoudre les problèmes qui minent cette région.

- Le CODE exige, à propos du scandale de la gestion des fonds du COVID 19, que la vérité et toute la vérité doit être connue et que les personnalités complices de cette série de détournement de la fortune publique soit condamnée.

- Le CODE exprime sa solidarité et sa profonde compassion à tous les Camerounais déplacées du NOSO, de l’extrême nord et de l’Est.

En tout état de cause, le CODE, réitère sa conviction selon laquelle, une société sans justice est une société sans foi ni loi.

In fine, le CODE profite de l'acte historique de la BAS à Bruxelles pour inviter les Camerounais et amis du Cameroun de la diaspora à être présent à la grande mobilisation populaire des Camerounais de la diaspora du 3 juillet prochain à Paris

Fait à Bruxelles, devant Dieu et les Hommes le 15 juin 2021.

Pour la Cellule opérationnelle d'alertes

Ophilia Bih

http://lecode.canalblog.com

comitedecoordinationcode@yahoo.fr