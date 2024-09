Vanessa Tchatchou : Son message émouvant à sa fille et son combat pour la justice au Cameroun :: CAMEROON

Dans l’émission L'INVITÉ DE LA SEMAINE diffusée sur Canal 2, Vanessa Tchatchou a livré un témoignage poignant adressé à sa fille, rappelant le combat qu’elle mène depuis des années. Vanessa, une mère courageuse, a fait face à de nombreuses injustices, notamment la disparition de sa fille, une affaire qui a marqué l’opinion publique camerounaise.

S'adressant directement à sa fille, elle déclare : « Ma fille, c’est ta mère biologique qui te parle, ton mentor, ton tout, ton D!eu sur terre. » Elle exprime avec émotion son amour et sa détermination à la retrouver. Dans un message rempli de courage, elle rappelle à sa fille de « travailler dur » et de sortir du « trou » où on l’a mise, tout en affirmant que leur histoire ne fait que commencer.

Au cours de son entretien avec Lile Piedjou, Vanessa revient sur les injustices qu'elle a subies, notamment les critiques sévères dont elle a fait l'objet à une époque où son histoire était omniprésente sur les plateaux télévisés. Elle se souvient des propos de Suzanne Kala-Lobè qui l’avaient profondément blessée, mais qui l'ont également poussée à se battre. « Je vais aller à l’école. Je serai docteur, c'est le minimum », déclare-t-elle avec détermination.

Son ambition de devenir avocate est nourrie par les injustices qu'elle a traversées, tant sur le plan personnel que collectif. « Je n'entre pas dans l’avocature pour une vengeance, mais pour aider ceux qui, comme moi, subissent des injustices », précise Vanessa. Son rêve de devenir avocate remonte à son enfance, mais c’est à la suite de l’épreuve qu’elle a traversée qu'elle a réellement compris la portée de cette vocation. « C’est en classe de CE2 que j’ai dit à ma mère que je voulais être avocate », se rappelle-t-elle.

Vanessa Tchatchou termine en lançant un appel au gouvernement : « Je veux voir ma fille, je veux la serrer. » Malgré les années qui passent, elle reste déterminée à obtenir justice et à retrouver son enfant. Ce combat pour la vérité et la justice continue d’inspirer de nombreux Camerounais.