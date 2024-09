CAMEROUN :: Pourquoi Joaquim Mununga, assistant de Marc Brys, n’est plus accrédité sur le banc des Lions :: CAMEROON

L’assistant de Marc Brys, Joaquim Mununga, ne sera désormais plus accrédité pour travailler sur le banc de touche avec les Lions Indomptables. Nommé en tant qu’assistant coach, Mununga ne pourra plus remplir cette fonction car, selon les règlements actuels, ce rôle n'existe pas en tant que tel dans les compétitions de la CAF.

En réalité, le rôle d’un assistant coach est d'observer le match depuis les gradins, de prendre des notes, puis de les transmettre au sélectionneur à la mi-temps. Malgré cela, la FECAFOOT avait autorisé Mununga à rester sur le banc de touche lors des matchs précédents. Cependant, lors du dernier match, le commissaire a signalé l'inutilité de sa présence sur le banc et a demandé qu'il soit replacé en tribune, conformément aux règlements stricts des compétitions.

Le règlement de la compétition prévoit entre 18 et 19 places sur le banc de touche, incluant le staff technique et les joueurs inscrits sur la feuille de match. Le nombre de joueurs autorisés à y figurer varie entre 11 et 13, laissant donc seulement 6 ou 7 places pour l'encadrement technique. Voici la répartition prévue :

- 01 entraîneur principal,

- 02 adjoints,

- 01 médecin,

- 01 préparateur physique,

- 01 entraîneur des gardiens,

- 01 team manager.

L'analyse des documents officiels de la CAF montre une stricte application de ces règles lors des compétitions. Ce changement souligne que la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) a, jusqu'à présent, fait preuve de bonne foi et de flexibilité. Toutefois, l'obligation de respecter les textes en vigueur dans le cadre des compétitions internationales ne peut être ignorée.

En conclusion, bien que Joaquim Mununga ne puisse plus occuper une place sur le banc, cela s'explique par l'application rigoureuse des règlements en matière d'encadrement sportif.