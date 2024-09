Pour sa rentrée, Claire Carine NTOLO, présidente de l'association "Renaissance Santé à choisi de vous entretenir autour des problématiques de santé de l'heure à savoir:

-Quel modèle de santé pour l'Afrique, un thème bien étudié qui vous sera présenté par le Dr. Elie NKAMGUEU Président du Club Efficience, fin connaisseur du sujet et ayant élaboré tout un document à propos.

- L'impact Financier du Cancer sur les populations démunies en France et en Afrique avec une étude comparée vous sera présenté par le Professeur en économie Bertin Léopold KOUAYEP, enseignant des Universités, en Sciences de Gestion, Expert consultant en Management associatif, Management des projets, professeur visiteur dans les universités du Maroc, Canada, Côte d'ivoir, directeur d'une école de commerce au Cameroun et spécialisé en économie sociale et solidaire.

-Enfin La prévention autour des maladies liées au Rein nous sera présentée par le Dr Erika OBADA Néphrologue dans les hôpitaux de France et en Afrique.

Un après midi convivial autour d'un dîner dans la capitale Française le dimanche 15 Septembre 2024 de 18h00 à 21h00

Deux grands panélistes Serges NGOUNGA et le Dr Hervé Kouamouo pour vous faire vivre un après midi en toute convivialité.

Tout ceci sous la supervision du Dr Odile WANDJI TEUNKAM, gynécologue obstétricienne et adjointe au Maire de Monthléry, à la santé-handicap, marraine officielle de l'association Renaissance Santé et dame de cœur

.

Pour tout contact: 07 52 86 05 38