C’est le thème retenu pour la commémoration de la 15ème édition de la Journée mondiale qui aura lieu dans le site du Lac Tizon, dans la ville de Ngaoundéré, et présidée par le ministre d’Etat, en charge de ce secteur, le 02 juin 2021.

Le Cameroun, Afrique en miniature, qui s’apprête à abriter la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, du 09 janvier au 06 février prochains, trouve en la célébration de la 15ème édition de la Journée mondiale du tourisme une occasion idoine pour venter son potentiel touristique sur l’ensemble des dix régions. C’est le site du Lac Tizon dans la ville de Ngaoundéré qui servira de cadre à la cérémonie officielle cette année. « Non au tourisme sexuel, crime sans frontière ». C’est le thème de la célébration de cet événement. C’est Maigari Bello Bouba, ministre d’Etat, ministre du Tourisme qui ira présider personnellement la cérémonie officielle de cette 15e journée mondiale dans le site du Lac Tizon dans le premier arrondissement de la ville de Ngaoundéré département de la Vina le mercredi, 02 juin prochain.

Il a mis un accent particulier sur l’un des points du plan d’action 2021 à savoir l’opérationnalisation des infrastructures aménagées du ministère du Tourisme et des Loisirs (Mintoul) avec l’installation du comité de gestion provisoire du site touristique du Lac Tizon le 28 mai 2021 pour accomplir les missions qui lui sont assignées. Défini par l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) comme des « activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et leurs séjours dans des lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive ne dépassant pas une année, à de fins de loisirs, pour affaires et autres motifs », le tourisme est un secteur auquel le Cameroun attache un grand prix, compte tenu du rôle prépondérant qu’il joue et la place qu’il occupe dans l’économie soit, 3% du Produit Intérieur Brut (PIB) et dans la création d’emplois.

En instituant cette journée mondiale en 2007, l’Organisation Mondiale du Tourisme voudrait que la sensibilisation soit accentuée pour ramener tous les acteurs du tourisme aux bonnes pratiques nécessaires à la pérennisation du tourisme sur la planète. Cette initiative de l’OMT résulte du fait que, la plupart des touristes dans le monde se livrent de plus en plus au tourisme sexuel pendant leurs séjours. Compte tenu de cette situation, le ministère du Tourisme et des Loisirs dans le cadre de ses missions régaliennes, se proposes de célébrer la 15e journée mondiale pour un tourisme responsable et respectueux à travers le concept de tourisme durable vaguement connu mais ô combien important dans le système de l’industrie du tourisme à l’échelle mondiale.

En allant au site du Lac Tizon le 02 juin pour la cérémonie officielle, le ministre d’Etat, ministre du Tourisme et des Loisirs Bello Bouba Maigari voudrait personnellement passer le message à tous les acteurs du secteur du tourisme et des loisirs de sensibiliser de manière constante sur les enjeux d’un tourisme responsable. Situé à la charnière de l’Afrique Occidentale et Orientale et s’étirant du fond du Golfe de Guinée jusqu’au Lac Tchad, le Cameroun offre des spécificités touristiques que l’on ne retrouve nulle part ailleurs en Afrique dans un même pays. Entre autres, relief, climat, faune et flore tout comme son peuple et ses traditions. D’où l’expression consacrée : « Toute l’Afrique dans un pays ». Et le Cameroun sera le coeur de l’Afrique dès le 9 janvier 2021, à l’occasion de la Can 2021.