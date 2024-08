Le groupe NOBILA a créé une nouvelle étoffe dans le riche tissu de ses réalisations, ce vendredi 23 août 2024. En ce jour mémorable et sous la houlette de son PDG, Salif OUEDRAOGO, le groupe a franchi une étape décisive en inaugurant sa toute première agence de téléphonie mobile et de services financiers, en partenariat avec le géant MTN.

Après avoir solidement ancré ses racines dans des domaines aussi diversifiés que l’assurance, l’hôtellerie, le pétrole et l’énergie, Salif OUEDRAOGO a choisi de s’investir dans l’univers fascinant des télécommunications. Cette nouvelle conquête s’ajoute à la mosaïque d’investissements du groupe.

Dans ce geste se révèle non seulement la volonté de diversifier les horizons du groupe, mais aussi celle de tisser des liens plus forts avec la communauté, d’offrir des services de qualité et de répondre aux besoins essentiels d’une population en quête d’innovation et de proximité. Une nouvelle page se tourne, ouvrant un chapitre prometteur, où le rêve et l’ambition se rejoignent pour façonner un avenir plus connecté et prospère.

La cérémonie d’inauguration, marquée par une grande solennité et une grande ferveur, a débuté par une prière profonde et émouvante prononcée par le doyen des imams du Bénin, El-Hadj Issiaka Ligali, imam de la mosquée centrale de Cadjéhoun. Dans un discours plein de sagesse et de bienveillance, il a béni cette initiative avec des mots qui ont touché le cœur de tous les présents. Il a salué l’action de Monsieur Salif Ouedraogo, louant son engagement envers le développement du Bénin et sa contribution à l’amélioration des conditions de vie de la population, notamment par la création d’opportunités d’emploi pour la jeunesse béninoise. Il a également rendu un hommage appuyé au Président Talon, dont la vision politique, selon l’imam, est un catalyseur du changement et du développement accéléré du Bénin. "Vous ne regretterez pas cet investissement," a-t-il déclaré au promoteur, ajoutant avec conviction, "ce que vous faites est du social."

La cérémonie s'est poursuivie par une autre prière, celle du pasteur Humbert Kedowide, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cadjéhoun, qui a invoqué la protection divine pour la société et son promoteur. Il a prié pour que cette entreprise soit préservée des embûches et que ses collaborateurs et partenaires soient bénis et prospères.

Carole Adonon, directrice générale de Nobila Telecom, a ensuite pris la parole, exprimant avec clarté l’objectif de cette nouvelle agence : "Nous avons construit cette agence avec un objectif très clair : faciliter l’accès à nos services et améliorer l’expérience de nos clients… Ensemble, nous avons la responsabilité de rendre nos transactions plus fluides, pour un approvisionnement constant en tout temps et en tout lieu."

Madame Bibi Aye, représentante de MTN, a quant à elle souligné l’importance de cette collaboration en ces termes : "Il s’agit de permettre à chaque être humain d’être non seulement connecté, mais aussi de bénéficier de services de proximité." Elle a exprimé sa gratitude envers le groupe Nobila et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, reconnaissant en Salif Ouedraogo un acteur majeur du développement social et économique au Bénin.

Salif OUEDRAOGO, président du groupe NOBILA, s’affirme aujourd’hui comme un pilier incontournable du développement et de l’action sociale au Bénin. Par son engagement continu, il incarne un humanisme ardent et une vision résolument tournée vers le développement durable, assurant ainsi un avenir meilleur pour le Bénin. Cette inauguration n’est pas seulement un aboutissement, mais le symbole d’un enracinement profond dans la terre béninoise, une fierté pour la sous-région et pour les hommes et les femmes qui œuvrent chaque jour au sein de ce grand groupe.