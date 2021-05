EVENEMENT LITTERAIRE à ne pas manquer au Cameroun! :: CAMEROON

Sorti juste avant le déclenchement de la crise sanitaire du covid19, le roman dont tout le monde parle, de l'auteure Patty BEBE sera officiellement présenté à son public camerounais cet été.

C'est un ouf de soulagenent pour l'auteure et ses lecteurs pour cette évênement très attendu.

Il y'aura certainement du beau monde quant on sait la popularité de la jeune femme en milieu intellectuel et politique.

Si vous êtes au Cameroun, c'est un moment à ne manquer sous aucun prétexte.

Le roman Everlasting est un récit exaltant sur la relation des diasporas africaines qui amène le lecteur découvrir la réalité existancielle d'une jeune femme qui décide d'assumer la modernité du monde qui l'entoure tout en gardant un attachement authentique à sa culture et sa communauté.

Un questionnement sur la conservation de l'héritage ancestrale africaine, de la responsabilité des diasporas africaines vis-à-vis des attentes du cercle familial et le dictat sociétal qui les placent dans une continuel besoin de faire des choix.

Parfois des choix incompris, mais audacieux comme celui d'aimer tout simplement et d'assumer sa réussite sans s'excuser.

Réservez maintenant vos exemplaires. Confirmez maintenant votre présence. Les mesures barrières en vigueur obligeront certainement à limiter le nombre de présents.

Everlasting de Patty Bebe est également disponible en librairie et sur Amazon

"INVITATION

Chers TOUS,

Nous serons heureux de vous compter parmi nos invités les 14 juillet 2021 à 14h00 précises à la salle la chaumière Bonapriso à Douala et le 15 juillet 2021 à 14h00 précises au restaurant Case Nègres Elig-Essono à Yaoundé à l'occasion de la dédicace de notre dernier roman #everlasting.

Ceci tient lieu d'invitation pour chacun.e de nous

Réservez/achetez vos exemplaires par whatsapp +31621210858 , OM et MTN.

Merci de partager dans vos réseaux également.

Votre soutien nous honore." Patty BEBE