L'actualité autour du Covid-19 connaît un spectaculaire rebondissement depuis quelques jours au Cameroun. Le décompte des cas de contaminations, des patients sous oxygène ou des morts, issus de la deuxième vague de la pandémie a cédé la place à un rebond judiciaire déroutant.

La rapport d'étape de la chambre des comptes de la Cour suprême sur la gestion du Fonds spécial de solidarité Covid-19, qui pèse 180 milliards Fcfa, a totalement rebattu les cartes. Même la sensibilisation sur le respect des mesures barrières et la campagne de vaccination balbutiante ont été littéralement éclipsées par ce rapport en consultation libre sur les réseaux sociaux, lequel fourmille de détails sur la gestion pour le moins questionnable de ce Fonds approvisionné aux trois quarts et plus par le Fmi.

Les premières conclusions des limiers de la chambre des comptes et la série d'auditions des membres du gouvernement cités au Tribunal criminel spécial (Tcs) ont délié les langues et déversé un déluge de critiques sur la gouvernance publique à la camerounaise.

Pour la plupart, les réactions indignées tournent autour de la légèreté présumée avec laquelle l'argent mis à disposition a été géré par certains départements ministériels. Et même si l'enquête instruite par le chef de l'État n'est qu'à sa phase préliminaire, nombreux sont les Camerounais qui exigent déjà des têtes, tout au moins des démissions de l'équipe chapeautée par Joseph Dion Ngute depuis le 4 janvier 2019.

En revisitant le décret du Premier ministre portant répartition du Fonds spécial de solidarité Covid-19, on aurait déjà dû s'étonner du saupoudrage qui le caractérise. Au lieu de concentrer cette dotation sur des déterminants essentiels tels que la modernisation de notre système de santé, le financement de la recherche et le développement de l'enseignement à distance, en plus du renforcement du dispositif visant la recherche active des cas et leur prise en charge, le gouvernement a décidé d'offrir une part de "gâteau" à une vingtaine de ministères (de ministres?) parmi les plus inattendus au bataillon. A défaut d'une communication sur la question, on ignore si les rapports exigés par le décret ont régulièrement été transmis à qui de droit. Dans tous les cas, eu égard aux maux chroniques de notre gouvernance, la probabilité était forte que le rapport de la chambre des comptes tombe comme un pavé dans la mare.

Reste à savoir ce que le chef de l'État fera des conclusions des auditions des membres du gouvernement au Tcs. Il va de soi que l'exigence de transparence et de redevabilité du Fmi, avec lequel le pays est en négociation pour un nouvel accord, influencera la suite que le président de la République donnera à cette affaire. Cette épée de Damoclès du Fonds monétaire international, comme hier celle de Transparency International, qui a classé deux fois successivement le Cameroun champion du monde en matière de corruption, devrait ôter le sommeil à tous les gestionnaires publics qui ont pris des libertés avec l'enveloppe qui leur a été octroyée.

Au bout du compte resurgira le débat sur la main heureuse ou malheureuse du coach et l'intégrité morale de ses poulains. Problématique finalement au coeur de la dramaturgie de notre gouvernance publique. Si tous les grands projets qui engagent des milliards Fcfa doivent s'achever par des emprisonnements, c'est qu'il y'a un ressort vital qui s'est cassé et qu'il faut absolument identifier. Autrement dit, il ne faut plus se contenter de couper des branches, le mal doit être soigné à la racine.