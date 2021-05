CAMEROUN :: Manifeste du Médiateur Universel: L’exaltation de la fierté des Nations: Le Cas Samuel Eto’o Fils :: CAMEROON

Dans l’art de la représentation des nations et de la magnificence de leur influence, de leur place, de leur rôle et de leur respectabilité, il y a incontestablement les canons, les richesses en devises sonnantes, la superficie et la densité de la population, mais il également et très sûrement, la distinction des nationaux, leur auréole résultant de capacités, d’aptitudes et de réalisations extraordinaires internationalement reconnues et saluées.

Notre compatriote SAMUEL ETO’O, appartient absolument à cette espèce de succès, dont l’équivalent chez les autres nations, n’est pas loin des Bill Gate ou encore des astronautes et cosmonautes par ailleurs. Savant dans ce qu’ils font, disponibles et alertes pour leur pays ainsi que pour la consolidation de la coexistence pacifique et la coopération entre toutes les nations. Levons-nous pour saluer l’artiste d’exception, le diplomate dorénavant.

Et comme la diplomatie se déploie en signes, en gestes et en des formes et événements à peine détectables pour les non-initiés, le Chef de l’Etat camerounais a reçu très récemment, un haut émissaire de son jeune et frais homologue tchadien. Pas de doute dans notre esprit, c’était pour son haut accord, avant que l’acte de consécration de son fils, produit et citoyen, soit formalisée et annoncé officiellement au monde entier. Les usages ont ainsi été scrupuleusement respectés. SAMUEL ETO’O, Ambassadeur itinérant de la République du Tchad, avec la plénitude de la signification protocolaire. Et c’est pour la bonne cause.

Nul doute que dans ces nouvelles fonctions, notre compatriote réussira sa mission avec perfection : porter, expliciter, amplifier et propager les ambitions et le projet de dialogue, de réconciliation la transition démocratique, mission que s’est assigné le Général MAHAMAD IDRISS DEBY ITNO, Président du Conseil Militaire de Transition (CMT), Président de la République et Chef de l’Etat du Tchad./.