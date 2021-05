CAMEROUN :: La première édition du forum économique de Douala s’ouvre ce dimanche 23 Mai :: CAMEROON

Olivier Kinguè Molli le Coordonnateur général de ce rendez-vous économique invite tous les acteurs du développement à y prendre part.

Avec 60% du Pib national et 40% du Pib de la sous-région, la ville de Douala est le réceptacle de toute l’activité économique de la région du Littoral. Ce seul argument conforte les promoteurs du Forum économique de Douala dans l’implémentation de ce projet. Olivier Kinguè Molli le coordonnateur général a réuni les hommes et femmes de médias ce mercredi 19 mai afin d’expliquer les contours de cet événement qui s’ouvre ce dimanche 23 Mai à la salle des fêtes d’Akwa.

Selon Olivier Kinguè Molli, la philosophie et l’objectif premiers qui régissent le FED, consistent à adresser à partir de la ville de Douala les questions d’épanouissement du développement et de l’émergence de cette ville par les acteurs qui doivent s’y réunir et faire les efforts d’offrir d’abord à la Communauté urbaine de Douala (Cud) des éléments techniques et scientifiques pour lui permettre de l’accompagner dans sa vision du développement de la ville.

Avec le taux de croissance de l’ordre de 2% que s’est fixé le gouvernement pour 2025, il serait impossible, d’après ce dernier, d’atteindre ces performances si la ville de Douala ne se développe et ne joue pas son rôle de locomotive de la sous-région. Plus grave, si on abandonne cette lourde tache aux seuls Cud et au Conseil Régional. D’où la nécessité, d’après le coordonnateur général du FED, de l’existence des interactions positives pouvant fédérer autour d’un projet.

Le FED serait donc une réponse à ces attentes, selon Olivier Kinguè Molli, parce qu’il contribue à la mise sur pied d’une véritable industrie de développement et apporte une dimension scientifique aux problèmes de l’évolution de la ville de Douala.

Ce qui explique le choix, dit-il, du thème de cet événement. Une thématique axée sur l’occupation des sols, la grande distribution et les problématiques de transport urbain à Douala. Des sujets qui sont et demeurent des préoccupations majeures pour cette grande métropole d’Afrique centrale.



C’est ce type de réflexions aux thématiques variées qui seront menées pendant les différents ateliers organisés dans le cadre de ce Forum dont les recommandations pourront impacter de manière positive sur le développement de la ville de Douala. En plus des expositions qui seront les points de contacts et d’échanges, par ailleurs un moyen aux parties prenantes d’assurer la visibilité de leurs organisations.

L’autre particularité du FED, d’après son promoteur, est d’avoir intégré la composante universitaire qui n’est toujours pas associée à ce type d’événements.

«La ville de Douala avait besoin d’un tel événement. Nous avons accepté parrainer le FED pour susciter l’intérêt de la grande distribution dans le système alimentaire et de mieux faire connaître aux différents participants les règles régissant les politiques d’occupation des sols et être à l’écoute de toutes les recommandations qui vont y sortir » précisera le Dr Gabriel Ndjokè chef de division des affaires économiques à la communauté urbaine de Douala et parrain de l’événement .

C’est pourquoi, le FED, d’après Olivier Kinguè Molli, est une affaire de tout le monde. Des habitants de la ville comme celle de tous ceux qui participent de manière directe ou indirecte au développement de la ville. Le coordonnateur général du FED invite d’ailleurs tous les acteurs de la chaîne de développement économique de Douala et ses environs à y prendre part.