CAMEROUN :: Championnat d'Afrique de judo, Non sélection de Vanessa Mballa Atangana: La réaction de la Comicodi :: CAMEROON

Le Président de la Commission Médiateur Universel à Monsieur le Pr. NARCISSE KOMBI MOUELLE,Ministre des sports et de l’éducation physique

Objet : NON SELECTION DE MLLE VANESSA MBALLA ATANGANA POUR LE CHAMPIONANT D’AFRIQUE SENIOR DE JUDO, DAKAR, 20 – 23 Mai 2021

DEMANDE DE CLARIFICATIONS

Monsieur le Ministre,

La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination vous présente ses compliments, et souhaite éveiller, avec empressement, votre attention sur l’absence dans l’équipe de notre pays qui prendra part au championnat d’Afrique sénior de Judo à Dakar du 20 au 23 mai 2021, de Mademoiselle VANESSA MBALLA ATANGANA, plusieurs fois distinguée par des médailles au niveau africain et mondial, et jouissant du reste d’un classement général impressionnant.

Il s’agit en effet d’une situation qui mobilise l’opinion, et nos compatriotes sont très nombreux à redouter, une situation similaire aux scandales de mœurs révélées récemment dans la fédération de Karaté, et pour laquelle vous avez décidé de sanctions lourdes contre les responsables mis en cause.

La Commission recommande en tout état de cause, que votre autorité apporte très rapidement des clarifications sur l’affaire, afin que l’on comprenne pourquoi notre BRAVE CHAMPIONNE, n’a pas été sélectionnée par la fédération camerounaise de judo.

Dans l’attente, la commission saisit cette occasion, pour renouveler à Monsieur le Ministre, les assurances de sa haute et très citoyenne considération./.

SHANDA TONME