L’organe en charge de l’organisation des élections au Cameroun poursuit les opérations d’enrôlement sur le terrain. Une opération qui devrait s’arrêter à la fin du mois d’août 2024.

Sur le terrain, depuis des mois, des équipes du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, de l'ONG Cameroon We CAN basée au Canada et en Europe, du PURS, du PCRN etc. se déploient afin d'inviter les populations à s'inscrire sur les listes électorales avant la date du 31 août 2024, date de clôture selon la loi Camerounaise.

Au niveau de la diaspora, c'est la traîne car les conditions d'inscriptions sont compliquées pour plusieurs diasporiens à cause des pièces exigibles.

Au Cameroun, ELECAM, l’organe a lancé hier mercredi 07 août 2024, le compte à rebours pour rappeler aux retardataires le nombre de jours qui restent avant la fin des opérations. « JJ-24 avant la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Inscrivez-vous avant le 31 août », peut-on lire sur l’affiche publiée ce 07 août.

A côté de Elecam, les partis politiques de l’opposition et autres acteurs de la société civile mènent depuis des mois, cette campagne qui vise à vise à inscrire davantage de potentiels électeurs pour booster le fichier électoral national.