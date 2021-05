CAMEROUN :: Bangangté: Éric Niat sera élu maire ce mercredi 19 mai 2021 :: CAMEROON

La messe est dite, pour ce qui est du successeur du très regretté Dr. Jonas Kouamouo, à la tête de la mairie de Bangangté dans le département du Ndé, région de l"Ouest Cameroun.

Après deux sessions du conseil municipal dédiées à l'élection du nouveau maire, toutes deux couronnées par un échec à cause de certaines personnes qui tirent les ficelles dans l'ombre pour ne pas laisser le choix du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( Rdpc) qui a jeté son dévolu sur le jeune Éric Niat pour présider aux destinées de la mairie de Bagangté, l'épique feuilleton prend fin ce mercredi, avec l"élection d'Eric Niat. Le jeune conseiller municipal a été fermement re-choisi par les instances dirigeantes de son parti, sous la diligence de l'ancien ministre Clobert, membre titulaire du Comité central du Rdpc, et chef de délégation du parti pour l'élection du maire de Bangangté.

Dans ses us et coutumes, le Rdpc dans le cadre des consultations internes tenues à la permanence du parti à Banganté, avait organisé un vote interne en vue de la désignation du candidat, unique, pour le poste de maire. 21 voix pour Éric Niat, contre 19 pour Jean- Lambert Tchoumi, dans un conseil municipal 100% Rdpc. Le lendemain, jour de l'élection, alors que le candidat Éric Niat devait être porté à la tête de la mairie, comme par enchantement, plusieurs conseillers municipaux répondent aux abonnés absents. Toute chose qui oblige alors le préfet du Ndé, Ernest Ewango Budu, à reporter la session pour le 06 mai 2021, pour quorum de conseillers municipaux non atteint.

Le 06 mai 2021. Une nouvelle session du conseil municipal a lieu. Et en violation totale des us et coutumes du Rdpc qui a choisi Éric Niat comme seul et unique candidat, une autre candidature surgit: Eveline Nana. Le préfet repousse l'échéance, histoire de laisser le Rdpc prendre une position ferme. Chose faite depuis quelques jours. D'un ton ferme, le parti rappelle que c'est bel et bien Éric Niat le seul et unique candidat à la mairie de Bagangté. Ce mercredi 19 mai, le conseil municipal se réunit dès 12 heures à la salle des délibérations du nouvel hôtel de ville de Bagangté, pour élire le nouveau maire. Il s'appelle Éric Niat. Certainement. Seulement, dans les coulisses, il se raconte que la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha Courtès dans sa rivalité politique ou inimitié politique ( c'est selon ) avec le patriarche et président du sénat, Marcel Niat Njifendi, aurait tenu une réunion à sa résidence dimanche dernier, afin de susciter une nouvelle candidature opposée au choix du Rdpc. Des sources qui se veulent de première main, avancent le nom de Nyanga Robert. Ce dernier serait donc alors selon certaines indiscrétions, le candidat "de" Célestine Ketcha Courtès, pour s'opposer à Eric Niat le fils du président du sénat. Une version que Madame Courtès nie en bloc, aux dires de certaines sources qui reviennent cependant à la charge, en précisant que le chef de fil des conseillers municipaux rebelles réunis par Célestine Ketcha Courtès à son domicile dimanche dernier, n'est personne d'autre que Ymga Djamen Léopold, le président du groupe communal.

De toute façon, des personnes qui ont le privilège d'échanger avec la Reine- mère et ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha Courtès, font savoir que cette dernière nie ces accusations en bloc, arguant que samedi dernier, elle a amicalement échangé avec son "frère " cadet Éric Niat, a posé tout à côté de lui, après une réunion de re-conciliation à la résidence de Clobert Tchatat à Bagangté.

Accusée de manœuvrer dans l'ombre à travers plusieurs candidats pour empêcher Éric Niat de succéder au Dr. Jonas Kouamouo à la tête de la mairie de Bangangté, afin de positionner un maire qui soit pour elle une marionnette, Célestine Ketcha Courtès sera jugée ce mercredi 19 mai, lors de l'ultime conseil municipal consacré à l'élection du nouveau maire de Bangangté. Tout le monde est attentif pour voir si Robert Nyanga qu'on dit être son nouveau joker, osera braver les instructions du Rdpc, pour s'opposer à un Eric Niat qui de toute façon, sera certainement élu maire ce mercredi.