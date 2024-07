FRANCE :: ANNETTE TOKOTO EN SPECTACLE A RUEIL MALMAISON

Au cœur du spectacle de la région parisienne, il y a des chanteurs et des chanteuses qui se sont élevés au rang de véritables monuments de cet art. Parmi eux, Sallé John, toujours fidèle à lui-même, enchante ses spectateurs par des performances pleines de plaisir. Pierre Didy Tchakounté incarne la tradition, l’essence même de notre vie. Douleur, avec sa voix incomparable, règne sur la musique côtière avec des œuvres inégalées. Sorelle Ebellé, étoile montante, et surtout la Diva Annette Tokoto, se dressent au milieu de ces noms prestigieux comme des emblèmes.

Annette est la fille de l’illustre chanteur des années 80, Ashanti Tokoto. Ce groupe extraordinaire promet un spectacle époustouflant le 28 septembre, au 312 avenue Napoléon Bonaparte, à Rueil-Malmaison. Leur notoriété, bâtie au fil des ans et amplifiée par les réseaux sociaux, les a hissés au rang de références incontournables.

Douleur, Papa Sallé, Pierre Didy, et la jeune génération incarnée par Annette Tokoto et Sorelle Ebellé, forment une constellation d’artistes dont la musique, profondément ancrée dans leur époque, tisse un lien vibrant avec une nouvelle ère. Ces artistes ont prouvé leur talent à travers des prestations soignées et élaborées. Le cadre de cette soirée, orchestré de main de maître par l’association Makam Ma Sandja Na Kaba, plante le décor pour une véritable célébration de la musique camerounaise. Leur succès est une floraison authentique de cette scène musicale, et leurs œuvres demeurent gravées dans les cœurs. Le public est invité à ne pas manquer ce moment unique de gaieté africaine.

Annette Tokoto, fille d’Ashanti Tokoto, perpétue la tradition musicale avec une grâce et une force incisive. Véritable virtuose, elle unit passé et présent dans une jeunesse éclatante qui rappelle l’aura de son père, l’immortel danseur surnommé l’homme de chèvre. Elle illumine la scène avec des reprises magistrales des titres de son père, tout en exprimant son propre talent dans une symphonie de romantisme et de style unique. C’est sur scène qu’il faut la voir. Son charme est irrésistible, sa sensualité enivrante, et il faut ajouter à cela une beauté captivante.

Ces artistes vont ressusciter la belle époque, prouvant que la bonne musique est universelle et immortelle. Le 28 septembre, Annette Tokoto occupera une place centrale, tant elle est sollicitée à travers la diaspora pour des spectacles qu’elle réinvente constamment, mais cette fois, elle a décidé de lever le voile. Ne manquez pas ce rendez-vous avec l’excellence musicale, un voyage au cœur de la passion et de l’émotion, marqué par des artistes qui ont façonné la musique d’hier et qui continuent d’éblouir aujourd’hui et pour demain