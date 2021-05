CAMEROUN :: Élection du maire de Bangangté : La discipline du parti met tout le monde aux ordres :: CAMEROON

La session de plein droit en vue de l'élection du successeur de Jonas Kouamouo est renvoyée pour la seconde fois.

Éric NIAT est quelqu'un qui respecte la discipline du parti (Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC). Le 2 mai 2021, à la maison du partie RDPC de Bangangté se sont réunis les 40 conseillers 100% RDPC, pour désigner le candidat du parti. La démarche de l'élection était simple, chaque électeur se trouvait dans l'isoloir avec une feuille et un stylo où il y écrivait le nom de son candidat.

Le résultat a été le suivant Éric Niat 21 voix et Jean-Lambert Tchoumi 19 voix. L'ensemble du groupe communal a signé le procès-verbal et validé.

Eric NIAT est donc l'unique candidat investi par le parti.

De ce fait, logiquement alors que le lendemain devait être une simple formalité, personne n'avait pensé que les conseillers allaient être séquestrés, menacés pour ne pas venir à la session de plein droit. Le préfet a donc renvoyé la session pour le jeudi 6 mai.

La session de plein droit a eu lieu ce 6 mai. Une nouvelle candidature est présentée par le président du groupe communal. Il s'agit de Madame Evelyne NANA. Le mandataire du Comité central du RDPC, Njankou Lamare a rappelé au président du groupe communal que c'est lui qui a signé le procès-verbal de l'élection en interne, lequel a désigné Éric NIAT comme unique et seul candidat du RDPC, et qu'il n'était pas envisageable de présenter deux candidats pour le RDPC. Cela n'est pas possible.

Que se passe-t-il au RDPC ? Il se susurre que cette élection vient donc remettre au goût du jour la bataille des anti Biya (Célestine Ketcha Courtès, Jean Nkueté, Kouatchou ...) et des pro Biya (le patriarche et doyen Marcel Niat Njifendi le Président du sénat, Jean Claude Mbwentchou, Éric Niat , ..)

Le temps que le consensus soit trouvé , les élections sont reportées affaire à suivre...