ALLEMAGNE :: Un étudiant camerounais poignardé par un Albanais: L'agresseur libéré sous condition :: GERMANY

Agression au couteau d'un étudiant d'origine camerounaise dans le bâtiment 6 de l'université de la ville de Rhine-Waa. L'auteur de l'assassinat âgé de 19 ans s’est rendu et a été libéré sous condition.

Pendant six jours, il a été recherché dans toute la ville, même avec des chiens renifleurs dans la zone piétonne.Mardi dernier (16 juillet 2024, ndlr) , l’homme d'origine albanaise qui a poignardé et grièvement blessé l'étudiant Camerounais de 24 ans dans le bâtiment 6 de l’Université des sciences appliquées Rhine-Waal s’est rendu mercredi dernier.

Le crime avait fait grand bruit car il avait eu lieu au campus universitaire et de nombreux spectateurs du Café Red Wagon voisin ont été témoins de la grande opération de police.

Face aux juges, l'agresseur a expliqué de manière exhaustive ce qui s’était passé. Ce qu’il a dit dans son témoignage sur les motifs du crime, la police et le ministère public l’ont gardé pour eux.

Pourquoi il portait un couteau avec lui? Est-il permis de se balader dans un campus universitaire avec des poignards? Telles sont les questions que les observateurs se posent, avec au menu une frayeur sur le campus.

La police a depuis confirmé que l’auteur et la victime sont des étudiants de l’Université des sciences appliquées de Rhin-Waal. Il n’y avait aucune indication d’un acte politiquement motivé ou d’un crime relationnel. Jusqu’à présent, le pouvoir judiciaire a évalué l’incident comme des blessures corporelles graves et non comme une tentative d’homicide.

L'étudiant agressé se trouve présentement dans un institut hospitalier de la place où son pronostic vital n'est pas engagé

Mercredi soir, le président de l’université, Oliver Locker-Grütjen, et le chancelier, Michael Strotkemper, ont contacté les étudiants, le personnel et le public dans un e-mail : « Nos pensées vont à la victime et aux personnes qui ont été témoins ou qui sont touchées par l’incident. […] Bien que l’auteur soit en fuite, selon la police, il n’y a plus de danger immédiat. L’université a informé les étudiants des options d’aide psychologique. L’e-mail poursuit : « La police a déjà souligné à quel point la coopération avec l’équipe d’urgence de l’université a bien fonctionné. Le Conseil d’administration part actuellement du principe que toutes les mesures prévues pour une telle urgence de la part de l’université sont entrées en vigueur. La situation sécuritaire sur le campus s’est calmée.

Nous y reviendrons