Euro 2024, Espagne Vs France: Le direct commenté sur Camer.be

Les Bleus disputent leur demie finale ce soir contre l'Espagne. Les français ont atteint ce stade de la compétition sans jamais réussi à marquer le moindre but dans une phase de jeu active au cours de leurs 4 précédents matches.

L'autrichien Wober avait marqué contre son camp pour offrir la victoire aux français (0-1) à la Düsseldorf Arena le 17 juin. Puis les hommes de Didier Deschamps avaient enchaîné avec un (0-0)face aux Pays Bas le 21 juin au Leipzig Stadium. Il a fallu ensuite un penalty transformé par Kyllian Mbappe pour sauver les meubles face à la Pologne de Lewandowski à la Stadion Dortmund le 25 juin. La France s'est tirée d'affaires en Poule avec 5 points.

Au second tour, la France a eu salut (1-0) face à la Belgique grâce à un autre autogoal du défenseur des Diables Rouges Jan Vertonghen à la 85ème minute de jeu. Ce résultat étriqué a permis à griezman et les siens d'affronter et d'éliminer le Portugal de Cristiano Ronaldo en 1/4 de finale (0-0, 3-5 atb).

Après 120 minutes de jeu, français et portugais n'étaient pas parvenus à se départager au score. La demie final de ce soir Espagne vs France est très attendue au Munich Football Arena. Une équipe joueuse sera face à une équipe opportuniste.