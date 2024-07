Actualité du 2nd Tour des Législatives 2024 en France: l'Association EFRACAM réagit

Dans un communiqué de presse publié le 3 juillet dernier, parvenu à la rédaction de camer.be, l'association des Élus Politiques et Professionnels en France d'origine Camerounaise EFRACAM appelle À VOTER ET À FAIRE VOTER POUR TOUS LES CANDIDAT.ES AUX LEGISLATIVES LES MIEUX PLACE.ES FACE AU RASSEMBLEMENT NATIONAL AU 2ND TOUR, DIMANCHE 07 JUILLET 2024.

Le 7 juillet prochain, dans plusieurs Circonscriptions, soit les candidat.e.s du Rassemblement National sont arrivé.e.s en tête, soit ces dernier.e.s sont qualifié.e.s au 2nd tour et en position d'être élu.e.s. Face à eux/elles se retrouvent les candidat.e.s d'autres grandes formations ou regroupements: Nouveau Front Populaire, Ensemble pour la République, Les Républicains, etc, qui sont mieux placé.e.s car arrivant en deuxième position. Face à ces autres formations ou coalitions de partis, le Rassemblement National présente, par son histoire, sa vision de la société et, pire son programme, un réel danger pour notre conception de la Démocratie, de la République, de la Coopération et de la Solidarité internationale.

Notre association, Élue en France d'origine ou de nationalité Camerounaise (EFRACAM), s'est engagée à ne pas prendre part aux débats de politique interne et aux processus électoraux au Cameroun et en France.Toutefois, dans le contexte des discours de haine contre les personnes issues de l'immigration, dont nous sommes pour la plupart, face aux menaces sur le vivre ensemble et à l'impact négatif que ferait peser les choix internationaux sur la coopération entre la France, l'Europe, le Cameroun et l'Afrique, il est urgent de nous mobiliser, individuellement et collectivement pour nous opposer au Rassemblement National.

Laisser élire les candidat.e.s du Rassemblement National c'est donner une Majorité à des Député.e.s qui vont violer l'esprit et la lettre de la Constitution et mettre à mal le Pacte républicain qui fait l'identité de la France et la particularité de sa place dans le monde. Nous devons exprimer notre refus de voir élire des député.e.s du Rassemblement National dont le projet de société et le programme prévoient explicitement la légalisation des discriminations et la remise en cause même des droits acquis par les personnes du seul fait de leur nationalité étrangère, l'inscription de la « priorité nationale» dans la Constitution et à tous les niveaux de la législation ou de la vie politique, administrative, économique, sociale et culturelle, avec toutes les conséquences négatives pour tous les citoyens, les binationaux et les étrangers résidants en France et leurs familles ! Alors, face au risque d'une Majorité du Rassemblement National à l'Assemblée Nationale, Nous, membres d'EFRACAM, voterons et appelons à voter pour les candidat.e.s les mieux placé.e.s qui feront face aux candidats du Rassemblement National dimanche 7 juillet prochain.

Pour les membres de l'association Élus en France d'origine ou de nationalité Camerounaise, EFRACAM, le Président du Conseil d'Administration. Pierre De Gaétan NJIKAM

Contact: Mme Maxence ANSEL 1 Vice-présidente +33 6 22 10 46 10- efracamcontacts@gmail.com