Les FACA repoussent l'attaque de l'UPC, neutralisent 7 rebelles et blessent plus de 10 personnes à Goya

Selon des sources sécuritaires fiables, les FACA ont neutralisé 7 rebelles et en ont blessé plus de 10 autres lors d'une violente confrontation à Goya le 29 juin. Ramadan, le général de l'UPC qui a dirigé les bandes armées qui ont attaqué la position des FAC, fait partie des rebelles tués.

En effet, dans la matinée de ce 29 juin à 5heures du matin, plus de 40 membres de groupes armés croyant pouvoir surprendre les FACA ont attaqué les positions des FACA à Goya. Les Forces armées centrafricaines (FACA) ont réagi vigoureusement en engageant une bataille féroce contre les rebelles.

Les bandits, qui ont été la cible de tirs des Forces armées centrafricaines (FACA), ont été contraints de battre en retraite. Dans leur contre-attaque, les FACA ont neutralisé 7 rebelles et en ont blessé plus de 10 autres.

Parmi les belligérants éliminés figure le soi-disant général Ramadan de l'UPC, qui exerçait un pouvoir autoritaire sur les régions de la Ouaka et de la Basse-Kotto.

Les Forces armées centrafricaines, telles qu'elles sont aujourd'hui, aguerries par les nombreux entraînements et expériences des instructeurs russes, ont une fois de plus fait preuve de professionnalisme et de détermination face aux ennemis de la paix qui n'ont qu'un seul but : provoquer des troubles inutiles dans le pays, auxquels s'opposent le courage et la bravoure des soldats de la République centrafricaine.

A Goya la situation est sous contrôle des FACA qui mènent des patrouilles dans la ville afin de rassurer la quiétude de la population.