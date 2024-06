CAMEROUN :: Résurgence du COVID 19: Alerte du Minsanté :: CAMEROON

Dans un communiqué publié le 26 juin dernier et parvenu à la rédaction de camer.be,le Ministre de la Santé Publique, Dr Malachie MANAOUDA, porte à l'attention de l'opinion publique de la résurgence ces derniers jours des cas de COVID-19 dans certains pays occidentaux et même Africains.

Aussi, afin de prévenir et de contrôler une éventuelle flambée dans notre pays, le Ministre de la Santé Publique a pris les mesures sanitaires suivantes:

-Le remplissage effectif des fiches d'identification de tous les voyageurs au débarquement dans les aéroports internationaux;

-Le testing systématique des cas suspects et le dépistage volontaire des voyageurs à l'aéroport, notamment ceux revenant du Hadj 2024;

-Le dépistage systématique des cas suspects de covid-19 dans les services d'urgence, de consultation et d'hospitalisation de toutes les formations sanitaires:

-La prise en charge gratuite des cas positifs.

De ce fait, le Ministre de la Santé Publique appelle la population à plus de vigilance et recommande la reprise et le renforcement des mesures barrières suivantes:

-Le port systématique du masque en cas de symptômes de la grippe;

-Le respect de la distanciation sociale;

-L'hygiène des mains;

-La désinfection régulière des espaces communs.

Le Gouvernement rassure les populations de la capacité actuelle de son dispositif à détecter rapidement tous les cas et à les prendre optimalement en charge sur toute l'étendue du territoire national.

Pour toute information supplémentaire, bien vouloir contacter le numéro vert 1510.