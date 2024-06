Échéances électorales 2025:Wilpf-Cameroun publie deux guides bilingues contre les discours haineux :: CAMEROON

A l'aune des élections législatives et municipales ( février 2025 ); présidentielle ( octobre 2025), selon les textes en vigueur, Wilpf-Cameroon a procédé à la publication de deux guides bilingues sur la promotion de la paix. C'était ce mardi, 25 juin 2024, à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

La présentation des deux ouvrages portait sur le guide pour l’éducation politique, dans le respect de la diversité et la promotion de la paix et le guide d’éducation des jeunes au multiculturalisme, à la cohésion sociale.

Les deux documents ont été présentés dans le cadre du projet « favoriser la cohésion sociale chez les jeunes pour prévenir les discours haineux et la violence politique au Cameroun », et ont été financés par le Fonds des Nations Unies pour la démocratie (Fnud), et implémentés par la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté de son acronyme anglais WILFP.

« Ce projet est mis en œuvre depuis septembre 2023 et dans ce cadre nous avons prévu d’élaborer deux guides. Les collectes ont été faites dans cinq régions dont le Sud-Ouest (Buea ), le Littoral (Douala), le Centre (Yaoundé), l’Extrême-Nord (Mokolo), l’Est (Mandjou) », a fait savoir la présidente de Wilpf-Cameroon, Nathalie WOKAM FOKO.

Pour ce qui est spécifiquement du premier guide, « Acteurs politiques et discours de haine, guide pour l’éducation politique dans le respect de la diversité et la promotion de la paix », cet ouvrage est l'oeuvre du Centre d’études et de formation pour la démocratie, le développement et la paix en Afrique (Cefodep) dont le directeur délégué est Hilaire Kamga, un activiste de la société civile de longue date. Ledit guide s'appesantit sur l’attention des partis politiques, et compte 75 pages en français et 70 anglais. Son contenu est le résumé des contributions multiformes des parties protagonistes, à savoir les acteurs politiques, les organisations de la société civile, les journalistes et les enseignants qui ont pris part aux ateliers de consultation ou ont fourni des réponses au questionnaire conçu pour collecter leurs contributions. La présence du sénateur UNDP, Pierre Flambeau NGAYAP n'a pas échappé à la curiosité des participants.

Wilpf a exprimé sa reconnaissance aux ministères de l’Administration territoriale, de la Jeunesse et de l'Éducation civique, présents à l’atelier de validation de ce guide. « Ce guide va produire au moins un résultat : permettre aux gens de comprendre les conséquences de l’absence de paix, les conséquences d’un discours haineux, et les conséquences d’une situation de déstabilisation née du discours que les gens peuvent porter dans la scène politique », révélé Hilaire Kamga, dans sa présentant de l’ouvrage. Le juriste et expert en questions électorales a mentionné l'importance de la préparation des échéances électorales 2025. Pour lui, ces guides mis à la disposition de Wilpf à la requête de celle-ci, « sont d’une importance pédagogique capitale parce que c’est à partir de la pédagogie qu’on peut irriguer la société, des bonnes pratiques et des bonnes valeurs ; qu’on peut montrer la dangerosité de certaines déclarations ou alors de certaines pratiques qui de plus en plus acceptées dans les médias ».

Selon Wilfp Cameroun, les médias devraient éviter de convier des personnes belliqueuses aux émissions politiques, ce d'autant plus que des échéances électorales très importantes et très sensibles sont annoncées. Le guide est structuré sur deux parties, dont les aspects théoriques et les aspects pratiques. La première partie compte 7 chapitres (démocratie, élection et diversité (1) ; connaissance générale sur les discours haineux (2) ; les acteurs ou auteurs des discours haineux (3) ; les victimes des discours haineux (4) ; le cadre juridique de la paix et la lutte contre les discours haineux (6) ; les institutions de lutte contre les discours haineux.

Il est impératif de barrer la voie aux discours de haine en tout temps, mais plus encore à un an des élections législatives, municipales et présidentielle. D'où toute la pertinence du travail accompli par Wilfp Cameroun. Et pour ce faire, l'organisme compte particulièrement sur les journalistes et les enseignants, pour sensibiliser contre les discours de haine, menace de paix et de cohésion sociale, et singulièrement à l'approche des élections.