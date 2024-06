CAMEROUN :: Chez Ready study Go : obtenez votre AVI en moins de 48heures. :: CAMEROON

Les procédures de démarche administratives deviennent de plus en plus un casque tête pour nos étudiants qui migrent vers l'étranger(arnaque, abus divers).

Fort de ce constat, pour répondre à ce besoin crucial et impératif,cette Société Internationale Française dénommée "Ready Study Go International" créer en 2019 par le PDG Komi ADANZI un français d'origine togolaise, a vu le jour.

Ladite société est inscrite au registre unique des Courtiers en Opérations de Banque et services de paiement ( COBSP France) sous le numéro d'immatriculation 19003055 auprès d' ORIAS en France, ayant pour vocation de faciliter la mobilité des étudiants étrangers. Disponible dans 15 pays à travers le monde ( Maroc, Sénégal, Madagascar, Mali, Gabon, RCA, France, Belgique, Canada, Cameroun etc.)pour un total de 20 agences.

Au Cameroun Ready Study Go est présent depuis 4 ans et demi avec deux agences à Yaoundé et Douala.

LES OFFRES DE SERVICE À READY Study Go.

D'après la Directrice Générale Cameroun et Zone Afrique Centrale Madame Saint- Pierre MOMHA face à la presse ce 26 juin au siège social Yaoundé derrière usine Bastos à proximité de l'ambassade d'Allemagne au Cameroun. Présente et détails avec délicatesse les offres de services alléchantes dont regorgent Ready Study Go à savoir: Offre et recherche de logement pour les étudiants; produits d'assurance et billetterie; AVI- Caution Bancaire ; Financement de projets post-Études ; Suivi le long de vos Études. Avec ces offres de services multiples les étudiants peuvent désormais dormir en toute tranquillité lors du suivi de leurs dossiers administratifs au sein de Ready Study Go ils ont droit à ses différents canaux qui les accompagnent jusqu'à l'établissement définitif au pays d'accueil, alliant la recherche d'emplois grâce aux partenaires qui travaillent en étroite collaboration avec Ready Study Go, qui accorde une importance capital à l'étudiant qui souhaite poursuivre ses études à l'étranger en toute fiabilité et assurance souligne la Directrice Générale Madame Saint-Pierre MOMHA.

Il faut le préciser à Ready Study Go, l'Attestation de Virement Irrévocable ( AVI) est l'un des maillons forts et primordial auxquels s'attarde le top management de part sa fiabilité, son coût moins élevé, l'octroi des documents dans les brefs délais avec un service de qualité irréprochable. Ce document délivré par la banque pour garantir les échéances d'un contrat de scolarité ou partie prenante grâce à l'agrément ORIAS France et ses banques partenaires comme en témoigne M. Ange NGANDJO Banquier consultant au sein de Ready Study Go.

Les moyens de souscription pour obtenir un AVI se font en ligne en moins de 48 heures via le site www.ready-study-go.com , ou encore via la création d'un compte à l'aide d'un smartphone ou appareil Android.

Depuis sa création et sa mise effective et véritable sur le marché de l'emploi et de l'immigration, Ready Study Go oscille vers une réalisation d'un chiffre plus ou moins conséquent en terme de volume d'Étudiants qui sollicitent leurs services, Ready Study Go a pour objectif fondamental la satisfaction des Étudiants et des Parents d'où cette maxime "Votre AVI en moins de 48 heures".

Notons tout de même que les pays de destination au sein de Ready Study Go sont la France, la Belgique et le Canada. Pour le compte de la rentrée académique de septembre qui pointe à l'horizon tout étudiant qui sollicite obtenir son AVI bénéficiera d'une réduction de -20% la cagnotte est dès lors lancée chers Parents et Étudiants.

Ready Study Go au cœur de vos études à l'International répond au numéro + 33749701664

Au Cameroun: Yaoundé derrière usine bastos à proximité de l'ambassade d'Allemagne : + 237695260808

Douala rue Foch, en face de la société Foton, deuxième étage au 695497398.

E-mail : clients@ready-study-go.com