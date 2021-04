MONDE ENTIER :: Choc Manchester City-Chelsea en demi-finale de coupe d’Angleterre sur Startimes :: WORLD

La demi-finale choc entre le Chelsea de Tuchel et le Manchester City de Guardiola se déroulera samedi à Wembley. Les deux équipes s’affronteront pour une place dans la finale du mois prochain, contre Southampton ou Leicester City.

Mardi, Thomas Tuchel a qualifié Chelsea pour la demi-finale de la Ligue des champions pour la première fois en sept ans. Samedi, c’est un tout autre défi qu’il devra affronter.

Et en matière de défis, difficile de faire mieux que Manchester City, que les Blues affronteront en demi-finale de la Coupe d’Angleterre dans le berceau du football anglais : le stade de Wembley.

Tuchel a remporté l’an dernier la Coupe de France avec le PSG. Il entend bien réitérer son exploit avec son nouveau club. « Nous sommes en demi-finale de la Coupe d’Angleterre et nous avons une chance d’arriver en finale. Si nous arrivons en finale, nous aurons la chance de gagner.

« Il n’y a rien à cacher. C’est un club qui a une culture, une structure pour remporter des titres et gagner des matchs à la suite. Chelsea est le club qui a la culture et l’histoire et la mentalité pour cela.

« Je suis ici pour remporter des titres, je suis ici pour remporter des matches et par conséquent, pour remporter des titres. C’est ce que j’attends de moi donc pourquoi devrais-je maintenant dire quelque chose de différent ? »

Tuchel pourra néanmoins se préoccuper du sort de l’international allemand Timo Werner qui n’a récemment pas la forme qu’il avait les premiers mois de son arrive au club londonien.

Lors du dernier match de championnat et du match retour de Ligue des champions contre Porto, Tuchel a fait jouer Kai Havertz, Christian Pulisic et Mason Mount en attaque et le trio s’en est si bien sorti qu’il pourrait faire de même contre les Citizens.

Tuchel pourrait également faire jouer Havertz derrière les attaquants s’il opte pour une formation moins offensive.

Comme Tuchel, Pep Guardiola, son homologue de Manchester City, a fait des trophées son plan de carrière. Il est en passe de remporter son troisième championnat et entend bien remporter un doublé comme lors de la saison 2018/19.

Guardiola n’a que l’embarras du choix en matière de joueurs, même si Ilkay Gündogan et le milieu portugais Ruben Dias se sont distingués ces dernières semaines.

Malgré son statut de milieu de terrain, Gündogan est le meilleur buteur du club cette saison et Chelsera sera avisé de marquer l’international allemand à la ceinture.

La demi-finale de dimanche opposera Leicester City à Southampton et sera jouée elle aussi à Wembley.

Sous la conduite de Brendan Rodgers, Leicester City fait une excellente saison et est actuellement classé troisième du championnat derrière les deux clubs de Manchester et devant des poids lourds tels que Chelsea, Liverpool et Tottenham Hotspur.

Le principal problème de Leicester est d’être dépendant des buts de Jamie Vardy et Kelechi Iheanacho. S’ils échouent à trouver le chemin des filets, Leicester peine à gagner ses matchs.

Southampton peut déjà se satisfaire d’avoir réussi à se qualifier pour la demi-finale et ce, en battant Arsenal. Le club a remporté la compétition en 1975 et a participé à la finale en 2003, quand Robert Pirès a marqué le seul but du match pour donner la victoire à Arsenal.

Les fans espèrent désormais que 14 ans plus tard, leur club pourra à nouveau apparaître en finale de l’emblématique Coupe d’Angleterre.

La Coupe d’Angleterre constitue l’un des grands rendez-vous de l’année pour les fans de football du monde entier.

