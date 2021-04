CAMEROUN :: Deux fils de Fokam Kammogne bagarrent à Afriland First Bank pour une femme :: CAMEROON

L'histoire met se scène, deux hauts hauts responsables d'Afriland First Bank, des fils de Paul Fokam Kammogne le propriétaire de ladite banque. Christian Fogain Kammogne, directeur des Succursales à l'époque des faits, et Célestin Nguela le directeur général adjoint à l'époque des faits. Les deux frères partagent les suaves et enivrantes grâces d'une jeune femme à la beauté singulière ; sculpturale. Elle se prénomme Ghislaine, et aussi cadre à Afriland First Bank. Au début, c'est Christian Fogain Kammogne qui file le parfait amour avec la belle Ghislaine. Seulement, tout va basculer le jour où Célestin Nguela a une rencontre privilégiée avec la jeune dame, et sera aussi foudroyée par sa beauté dévastatrice.

Des témoins racontent que Ghislaine est consciente du mauvais jeu qu'elle joue en étant la petite amie des deux frères, mais n'y trouve aucun inconvénient, vu les avantages financiers et autres faveurs qu'elle tire en étant la préférée des deux frères. Chacun des deux hauts responsables d'Afriland First Bank sait déjà qu'ils ont une même femme en partage, mais personne n'ose dire non à la belle, ou alors lui imposer de faire un choix. Des sources rapportent que Christian Fogain Kammogne qui a une plus longue histoire d'amour avec la fille, est un peu plus modéré dans la rivalité, contrairement à Célestin Nguela qui découvre le délicieux nectar. La rivalité entre les deux frères se transporte sur le champ professionnel.

L'égyptien Arab Contractors est client du portefeuille d'Afriland First Bank. La banque du milliardaire Paul Fokam Kammogne validé un décompte en faveur de cette multinationale de travaux publics. Le décompte est validé par Christian Fogain Kammogne le directeur des Succursales. C'est ce dernier qui suit le dossier de demande de crédit de la multinationale égyptienne. Seulement, la validation de décompte doit aussi rencontrer l'adhésion du directeur général adjoint d'Afriland First Bank, Célestin Nguela. Ce dernier rejette le dossier. Une réaction que Christian Fogain Kammogne mettra au compte de la rivalité qui l'oppose par rapport à sa relation amoureuse avec Ghislaine, une employée de la banque. La tension monte entre les deux hommes. On hurle, on scande et on hausse le ton. Christian Fogain Kammogne entre dans une noire colère et balance : "C'est toujours à cause de la fille - là que tu rejetes le dossier", demande tout étonné, Christian Fogain Kammogne à Célestin Nguela. Bagarre. Coups de poing. Ring de boxe, devant des employés médusés. La belle Ghislaine, ancienne chef d'agence d'Afriland First Bank d'Akwa à Douala prend le téléphone, et parle patiemment à chacun des deux frères follement amoureux d'elle. Elle apaise le cœur de chacun. Elle consacre une bonne heure à chacun.

La rivalité sentimentale entre les deux frères, impactent déjà sur la banque dont le fonctionnement en pâtit. Paul Fokam Kammogne le patron du Groupe Afriland, ne peut plus faire semblant de ne pas voir l'atmosphère polluée qui règne desormais dans sa banque. Il sépare la bagarre de ses deux fils à sa manière. Christian Fogain Kammogne est promu directeur général adjoint d'Afriland First Bank Cote-d'Ivoire, à Abidjan. Entretemps, Célestin Nguela qui a manifestement gagné la belle Ghislaine, parce que maintenu au Cameroun, a promu cette dernière, cheffe d'agence Afriland First Bank de Bonapriso à Douala.

Des observateurs se demandent comment des hauts responsables d'une aussi grande banque, avec tous les moyens financiers et autres prestiges qu'ils ont de s'offrir n'importe quelle belle femme, en arrivent aux mains, et ce au lieu de service, pour une jeune femme qui de surcroît, est salariée de la banque. Cela augure-t-il d'une succession mouvementée sur le vaste empire financier et économique de Paul Fokam Kammogne ?