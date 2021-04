CAMEROUN :: Bandjoun, Covid-19: Le maire Maptue Fotso Epse Talla sur le terrain (images) :: CAMEROON

LUTTE CONTRE LA COVID 19 À PETE-BANDJOUN. Le Maire Nicky Love Maptue Fotso Epse Talla sur le terrain de la sensibilisation.

L'opération y relative s'est tenue ce mardi 13 avril dans quelques coins à forte concentration humaine de cette municipalité du département du Koung-Khi à l'Ouest Cameroun.

La patronne de l'exécutif municipal avait à ses côtés le Sous-Préfet de l'arrondissement de Poumougne, Divine Kamara, la Déléguée départementale de la Décentralisation et du Développement Local, Madame Mooh Félicité, de l'Infirmier-Chef de l'Hôpital de District de Bandjoun, Nguedjoum Jules et autres autorités locales.

Cette phase de descente sur le terrain était essentiellement consacrée à la sensibilisation et à la remise des kits et matériels de lutte contre la pandémie. C'était précisément au marché central, à la gare routière de Bandjoun, au carrefour Camp Sable de Soung-Bandjoun, entrée Chefferie et au célèbre carrefour Tobe.



En langue française comme en langue locale le "Ngomala'a", les commerçants, les transporteurs et autres usagers ont une fois de plus été édifiés sur la gravité de l'heure face à la recrudescence de la Covid 19. Le mot d'ordre étant la préservation de la santé et de la vie. L'esprit fondamental de cette opération engagée par la Mairie à travers Madame Nicky Love Maptue Fotso Epse Talla, avec l'appui du Sous-Préfet Divine Kamara est l'alerte des populations quant à l'existence de ce virus silencieux et sournois qu'est le Coronavirus.



On retient pour le compte de cette journée que les populations de la Commune de Pete-Bandjoun ont compris la nécessité de prévenir la pandémie à Covid 19. Il s'agit de manière régulière de se laver les mains à l'eau propre coulante et au savon. D'où la distribution des savons et des seaux séance tenante, pour compléter le don en forages à la gare routière et à l'abattoir municipal de Bandjoun.

En l'absence de l'eau, le gel hydroalcoolique est recommandé. Le port du masque doit être correct et systématique dans les lieux publics. La distanciation sociale entre les uns et les autres entre dans le registre des mesures davantage prescrites ce jour. Les activités vont se poursuivre demain mercredi dans les zones rurales avec le pilotage du service d'hygiène et d'assainissement. Il est aussi prévu dans cette lancée la désinfection des services déconcentrés de l'État installés à Bandjoun; sans oublier les espaces marchands et Publics de la ville.