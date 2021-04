CAMEROUN :: Concours gendarmerie : Le Mindef dénonce des tentatives pernicieuses :: CAMEROON

Plusieurs parents inondent ses services pour déposer les récépissés. Les démarches tendant à obtenir l´admission de certains candidats au mépris du principe du mérite.

Les services du ministère de la Défense sont une fois de plus sollicités, en dépit de l´expiration des dates de délais de dépôt des dossiers, pour le lancement des concours d´entrée à l´Emia et à la gendarmerie nationale ainsi que ceux des recrutements dans les armées 2021. Des sollicitations qui selon le Mindef, vise à travestir le moment venu les résultats de ces concours et recrutements.

Dans un communiqué rendu public le 12 avril 2021, le Ministre délégué à la présidence chargé de la défense, demande d'arrêter les tentatives pernicieuses, en indiquant la fermeté de ses collaborateurs face ces pratiques répréhensibles. « Le Ministre délégué à la présidence chargé de la défense, demande aux candidats, à leurs parents et relations, d´arrêter ces tentatives pernicieuses, qui n´ont du reste aucune chance d´être prise en compte », peut-on lire, indiquant la fermeté tous les responsables du Mindef face à ces pratiques répréhensibles, « tous les responsables du ministère de la défense, membres de la chaîne de conduite de ces opérations, ont été invités à la stricte vigilance, la probité morale et la fermeté face à ces pratique répréhensibles », écrit Joseph Beti Assomo.

Une prise de position du patron de la défense suite au constat selon lequel, ses services croulent sous les demandes de recommandations pour tenter de solliciter l´admission de certains candidats au mépris du principe de mérite. « Depuis la publications des avis de lancement des concours d´entrée à l´Emia et à la gendarmerie nationale ainsi que ceux des recrutements dans les armées, ses services croulent sous des demandes et recommandations assorties de récépissés de dépôts des dossiers pour tenter d´obtenir l´admission de certains candidats au mépris du principe de mérite », relève Joseph Béti Assomo.

Une seconde sortie après celle du 25 janvier 2021, avec la mise en garde du Ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Ceci à la suite de demandes de dispense d’âge par les candidats ayant dépassé les divers âges clairement prescrit pour faire acte de candidature, qui inondaient ses services et ceux des secteurs militaires. A l´occasion, il indiquait qu´aucun dossier irrégulier ne sera enregistré. « Aucun dossier irrégulier ne sera du reste enregistré ni aux services centraux, ni aux postes de commandement des secteurs militaires des 10 régions.

Selon des indiscrétions, ces recommandations pour la plupart, sont le fait des hautes personnalités, hauts cadres des différents secteurs d´activités, dans l´optique de caser un proche. Des interventions qui interviennent hors délais, la date limite du concours à l´Emia était le 26 février 2021, celle du recrutement de 700 élèves officiers des armées, option générale et 40 élèves sous-officiers des armées option santé militaire au 12 mars 2021.

De même que pour les 300 élèves sous-officiers de gendarmerie, option service général, 40 élèves sous-officiers santé militaire et 3000 élèves gendarmes. Il faut le préciser, le concours de recrutement a la gendarmerie initialement prévu le 5 avril, a été reporté pour le 19 avril 2021.