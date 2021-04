FRANCE :: "DIETIES DOLLS" LA MARQUE DE POUPEES AFRO-CARIBEENNES INSPIREE DES DIVINITES AFRICAINES

Nous sommes les " Deities Dolls " la marque de poupées afro-caribeennes inspirée des divinités africaines conçues pour décomplexer les enfants afro-descendants.

Avec leurs cheveux crépus, et la finesse des traits , nos poupees se démarquent aussi à travers une souplesse et une maniabilité qui assurent a nos enfants le confort et la sécurité nécessaire de façon quotidienne.