J'ai appris avec tristesse le décès du Prof. MENDO'O ZE, ancien membre du Gouvernement et ancien Directeur général de la CRTV. En mon nom personnel et au nom des militants et sympathisants du MRC, j'adresse à sa famille si durement éprouvée mes sincères condoléances. Le Prof. Gervais MENDO'O ZE est mort en détention, dans l'indifférence inhumaine et froide d'un pouvoir qu'il a pourtant servi avec zèle. Au nom de la dignité humaine, on aurait pu laisser le défunt, qui était déjà dans un état végétatif, mourir entouré de sa famille. Les conditions du décès du Prof. MENDO’O ZE illustrent à souhait la vanité des choses, le cynisme et l’ingratitude du régime de M. BIYA ainsi que la vacuité du repli tribal à partir duquel le pouvoir tient en otage notre peuple. Puisse le Prof. MENDO’O ZE reposer en paix !

I was saddened to learn of the death of Prof. MENDO'O ZE, former member of the Government and former Director General of CRTV. In my personal name and on behalf of the militants and sympathisers of the CRM, I send my sincere condolences to his hard-hit family. Prof. Gervais MENDO'O ZE died in detention, in the inhuman and cold indifference of a power that he nevertheless served with zeal. In the name of human dignity, the deceased, who was already in a vegetative state, could have been allowed to die surrounded by his family. The conditions of Prof. MENDO'O ZE's death illustrate the vanity of things, the cynicism and ingratitude of Mr. BIYA's regime as well as the emptiness of the tribal withdrawal from which the power holds our people hostage. May Prof. MENDO'O ZE rest in peace!