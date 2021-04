MONDE ENTIER :: Clásico sur StarTimes : Le Real en confiance avant le jour J :: WORLD

Le très attendu Clasico se tient samedi en direct sur STARTIMES et il sera sans doute un match clé dans la course au titre La Liga, le Barça de Messi est à un point du leader et deux points devant un Real Madrid qui vient de battre Liverpool en Ligue des champions.

Quoi de mieux pour aborder un Clasico qu’une victoire 3-1 contre Liverpool en quarts de finale de Ligue des champions.

Le Real Madrid a fait le plein de confiance avec leur victoire contre l’équipe de Premier League dans le match de mardi grâce à Junior Vinicius et Marco Asensio.

Et ce week-end, le leader du championnat, l’Atlético Madrid a chuté 1-0 à Séville, le Real n’est plus qu’à trois point de leurs rivaux madrilènes tandis que Barcelone est le dauphin du championnat, avec deux points d’avance sur le Real.

En raison de la réglementation anti-COVID, le Clasico sera joué au stade Alfredo Di Stéfano qui accueille normalement les matchs de l’équipe de réserve du Real.

Il s’agit du 182e Clasico pour Barcelone et le Real Madrid et ce cru 2021 est marqué par les blessures.

Contre Liverpool, l’entraîneur du Real Madrid a dû se passer de son capitaine Sergio Ramos. Ramos a joué plus de Clasico que n’importe quel autre joueur, 45 au total.

Il devra pourtant probablement manquer le match de samedi mais sa blessure n’est pas le pire d’après lui. « S’il y a quelque chose qui me fait mal, c’est de ne pas être capable d’aider l’équipe lors de ces matchs très demandeurs… et également de ne pas pouvoir rendre l’amour et l’énergie que vous me montrez sur le terrain, » a-t-il écrit sur Instagram, « Je ne peux rien faire à part parler honnêtement, travailler dur et soutenir l’équipe de toute mon âme. »

Le partenaire de Ramos en défense, Raphaël Varane, sera lui aussi absent, ayant été testé positif à la Covid.

Dani Carvajal et Eden Hazard étaient absents contre Liverpool et devraient l’être aussi contre Barcelone.

Barcelone, qui lundi a eu besoin d’un but d’Ousmane Dembélé à la 90e minute pour venir à bout de Valladolid 1-0 devra se passer de Gerard Piqué samedi.

Malgré toutes ces absences, les stars seront au rendez-vous ce week-end. Du côté de Barcelone, Lionel Messi, Frenkie De Jong, Jordi Alba, Antoine Griezmann et le jeune Américain Sergino Dest seront présents tandis que du côté du Real, Toni Kroos, Karim Benzema et Luca Modric seront déterminés à faire briller leur équipe.

En matière de statistiques, le Real possède un léger avantage avec 74 victoires sur 181 rencontres contre 72 pour Barcelone, et 35 matchs nuls.

Le match de samedi sera le grand moment du week-end et les fans de toute l’Afrique pourront le suivre en direct et en HD sur les chaînes de sport de StarTimes ainsi que sur l’application mobile StarTimes On . Une projection spéciale sera offerte aux abonnés au Cinéma L’Eden, Douala - bessenguè, à partir de 19h.

L’opérateur leader de la télévision en Afrique diffuse l’intégralité des matchs de La Liga sur le continent ainsi que ceux de Bundesliga, de la Ligue Europa, de la Coupe d’Angleterre et du très attendu Euro 2020.