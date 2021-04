REGINE MBIATCHA EP NGANGWA: MEDAILLEE VERMEILLE ARGENT ET OR: BEL EXEMPLE D'INTEGRATION EN FRANCE

Venue en France en 1979 à la faveur d’un regroupement familiale, elle va à la fin de ses études universitaire intégrer aussitôt la Confédération Générale des Travailleurs de France.

L’un des plus puissants syndicats de France connu sous le nom de la CGT.

Dynamique et dévouée, elle aura connu 5 secrétaires généraux depuis le redoutable SEGGY.

Vendredi 2 avril 2021, était jour de gloire et de reconnaissance à la mairie de Montreuil, ville où la CGT à son siège national et où habite Mme Régine depuis plus de 20 ans.

Militante engagée, elle sillonne en permanence sa ville d’adoption, pour servir d’exemple et apporter du réconfort et du soutien aux nécessiteux.

Montreuil étant une ville où cohabite une centaine de nationalités, dame Régine a su se faire une place dans sa belle cité et aujourd’hui, elle est citée en exemple par le staff communal.

Trois médailles de travail ; Vermeille, argent et or lui ont été remis ce vendredi par Mr Patrice Bessac, maire de la ville de Montreuil pour reconnaissance en faveur du service rendu à la France à travers l’institution qui défend les travailleurs : la CGT.

Un bel exemple d’intégration et de réussite sociale.

Mme Régine épouse Ngangwa est marié à Mr Ngangwa depuis 1976 au Cameroun, mère et grande mère de plusieurs enfants.

Toujours en activité, elle prendra sa retraite probablement dans 2 à 3 ans.