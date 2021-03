AFRIQUE :: Incroyable. Les dictatures francophones arrivent encore à me surprendre :: AFRICA

Les mêmes méthodes partout : arrestations, emprisonnements, décès prématurés, assassinats, et derrière la scène, la France qui se tait. La chanson dit : "Que crois-tu que j'en pense ? Du mal, du mal !". Monsieur Nadot a raison, la France doit prendre conscience du monstre qu'elle nourrit, un monstre nommé Colère !

Il ne s'agit pas seulement de critiquer ou regretter cette attitude. Il s'agit d'engager une vraie conversation sur l'urgence d'un changement d'attitude. La France a payé ailleurs ses "trop peu, trop tard". L'Afrique centrale pourrait ne pas devenir un exemple de plus. Cela demande du courage de se remettre en question, d'écouter sincèrement l'autre, de prendre le risque d'être heurté dans sa sensibilité et d'entendre formuler des exigences qui nous paraissent excessives, mais de décider quand même d'examiner objectivement leur bien-fondé. Mais la France est une Nation forte et courageuse. Non ?