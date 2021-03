Éliminatoires CAN 2021: Le groupe des lions indomptables du Cameroun au complet :: CAMEROON

Les 26 joueurs convoqués par le sélectionneur national Tony Conceicao étaient présents à la séance d'entraînement de la journée d'hier, mardi 23 mars 2021.

Malgré toute les turpitudes des multiples listes publiées par le sélectionneur national des lions indomptables seniors et après tous les ajustements dus aux différents forfaits, Tony Conceicao a désormais son groupe au complet.

C'est en tout cas ce qui ressort de la séance d'entraînement de ce mardi 23 mars qui s'est déroulée au stade de Japoma à Douala. Cette séance qui était la seule ouverte à la presse avant que le groupe ne s'envole pour Praia et a permis aux hommes et femmes de médias présents hier à Japoma de remarquer la présence dans la tanière des jeunes tels que Salomon Banga, Man Ikré , et autres Ako Assomo.

Il faut noter que le groupe des Lions indomptables va quitter le Cameroun ce mercredi lorsqu'il sera 14h30 pour la capitale capverdienne où ils vont affronter les requins du Cap-Vert le 26 mars prochain à 17 h.