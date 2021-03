BELGIQUE :: La Cancel Culture : Reflexe d’autodéfense ou victimisation ? :: BELGIUM

Le tunnel Léopold II annoncé pour être rebaptisé Annie Cordy est coeur d’une intense polémique. Pour cause un tube de la chanteuse et actrice belge Annie Cordy daté de 1985 a été estampillé raciste par certains leaders associatifs de la communauté africaine de Belgique notamment Mireille-Tsheusi Robert, présidente de Bamko, centre féministe de réflexion et d’action sur le racisme anti-noir. La chanson au titre << Chaud Cacao>> est accusée de véhiculer les stéréotypes sur l’Afrique. Une vidéo de cette chanson montre une femme noire avec de grosses lèvres. Un cliché bien connu de l’imagerie coloniale. Mireille-Tsheusi Robert déplore La récurrence de ce type de chanson qui se déploie sous la forme d’un racisme par "martelage d'un stéréotype". La peau noire, quant à elle, a souvent été associée au chocolat, c'est du racisme par "objectivation" ou par "fétichisation’’.

L’affaire a enflammé la toile. On a eu droit à l’indignation de certaines figures du spectacle qui ont trouvé excessives les accusations de racisme. Sur Instagram, l’humoriste Elie Semoun a notamment publié ce message : "On touche le fond de la bêtise revendicative". Patrick Sébastien se dit agacé au plus haut degré. Il dit avoir désormais peur qu’une association de défense des animaux lui fasse la morale à propos de sa chanson Les Sardines. Il pousse le raisonnement jusqu’au bout du ridicule.<< Si elles sont coincées au fond de cette boite, est-ce pour autant un signe de… maltraitance animale ? >>.

Il n’est pas superflu de signaler que les avis qui se sont exprimés dans cette actualité n’étaient ni neutres politiquement, ni affranchis de la logique de caste, ni trop éloignés de la compétition entre les souffrances. Sinon comment expliquer qu’une organisation comme la Licra qui devrait marcher main dans la main avec les anti-racistes noirs s’en prenne à ces derniers avec des propos d’une violence étonnante. On a pu lire ce communiqué sur son compte Twitter : « Désolé de déranger les dingues, mais dans 'Chaud cacao', le racisme vise-t-il les 'dragons siffleurs', les crabes-tambours ou les 'loups-garous' ? C’est pour un ami belge qui voudrait se rendre sur l’île aux merveilles. Merci »

Cette affaire appartient au paysage de ce qu’on appelle désormais la Cancel Culture ou la culture de l’annulation. On parle aussi d’une culture de l’interpellation, de la dénonciation, de l’humiliation publique. Le phénomène se présente plus clairement comme étant l’appel au boycott d’une personne physique ou morale accusée d’avoir eu des comportements problématiques. La culture de l’annulation semble avoir jusqu’à présent ciblé majoritairement les auteurs d’abus sexuels ou de propos jugés racistes. Elle prospère beaucoup sur la toile et fait des dégâts. Elle ruine carrières et vies matrimoniales. Les membres des groupes sociaux qui recourent à la cancel culture se nomment les Wokes, c’est -à-dire les éveillés. Les Wokes indigénistes, ceux qui s’expriment à partir d’un positionnement ethnique reprochent à leurs parents d’avoir été trop dociles. N’entend-on pas souvent, que le temps du noir à genou est dépassé ?

La Cancel Culture vient des campus américains. Un écrivain outre-Atlantique de très grande envergure Philip Roth est l’auteur d’un roman reconnu comme un chef d’œuvre, ‘’la tâche’’, où est racontée la descente aux enfers d’un brillant enseignant. L’incident par lequel commence ses malheurs révèle à quel point les questions liées à la race sont devenues extrêmement sensibles dans le monde universitaire aux Etats-Unis.

Coleman Silk est enseignant de Lettres Classiques à l’université d’Athena. Il a été dans un passé récent doyen de sa faculté. C’est un homme extraverti à l’intelligence aigue, un homme de la ville, charmeur, main de fer dans un gant de velours, qui tenait du guerrier et du manipulateur, aux antipodes du latiniste-helléniste pédant, Il a été poussé à la démission, injustement accusé de racisme par deux étudiants noirs. Entrainé devant une commission d’enquête, il a subi l’humiliation. Il a beau être celui qui a réveillé cette université assoupie, celui qui a relevé le niveau de l’enseignement et fait la carrière de beaucoup de ses collègues, il ne trouvera personne pour le soutenir. Comment en est-on arrivé ?

Tout a commencé un matin d’été, dans une classe qui comptait quatorze étudiants. Les premiers jours Silk Coleman avait fait l’appel pour retenir leurs noms. Comme au bout de cinq semaines il y avait encore deux noms qui demeuraient sans echo, Coleman avait ouvert le cours de la sixième en demandant : << Est-ce que quelqu’un connaît ces gens ? Ils existent vraiment, ou bien ce sont des Zombies ?>>

Un peu plus tard dans la journée, à sa grande surprise, son successeur, le nouveau doyen, l’avait convoqué pour répondre d’une accusation de racisme émanant de deux étudiants absents qui se trouvaient être des noirs, et qui, malgré leur défection, avaient promptement été mis au courant de la formule par laquelle il avait publiquement soulevé le problème de leur absentéisme. Coleman répondit au doyen : << j’évoquais la possibilité qu’ils n’aient qu’une existence ectoplasmique ; est-ce que ça peut faire le moindre doute ? Ces deux étudiants n’avaient pas suivi un seul cours. C’est tout ce que je savais d’eux. J’employais le mot dans son sens communément reçu, son sens premier, <<zombie>>, spec- tre, fantôme. Je n’avais pas la moindre idée de la couleur de leur peau. Si non moi qui fais extrêmement attention à ne pas blesser la sensibilité des étudiants, je n’aurai jamais employé un mot pareil. Comprenez bien le contexte ; j’ai dit : Est-ce qu’ils existent ou est-ce que ce sont des zombies ? >>

C’est ainsi que les problèmes d’un éminent enseignant ont commencé, pour avoir utilisé un terme équivoque, <<zombie>>, pour parler de deux étudiants qui par hasard se trouvaient être des noirs. Cet incident sorti de la littérature est assez révélateur du climat qui prévaut là où la Cancell Culture a pris son envol, l’université américaine.

Le vent de la Cancel Culture passe régulièrement par la Belgique. Le 07 février 2012 une conférence est organisée à l’ULB sur l’extrême. Caroline Fourest est l’invitée de la soirée. A peine commencé, l’évènement est aussitôt perturbé. Caroline Fourest est interpelée violemment par un enseignant de l’ULB nommé Chicha. Il y a dans la salle des personnes visiblement affiliées extrême droite auxquelles s’oppose un public d’obédience progressiste. Les insultent fusent entre les deux camps. On entend à un moment, le mot <<Bougnoul>> adressé vraisemblablement à Chicha par un militant d’extrême droite.. C’est la confusion totale. Qu’est-ce qu’un bougnoul ? C’est une appellation insultante et raciste utilisée envers les maghrébins au temps de la colonisation. Comment a-t-on pu prononcer un mot pareil dans une université ? La personne qui a prononcé ce mot faisait-elle partie de la communauté universitaire ? On n’en sait pas trop. Les nerfs s’échauffent. Hervé Hasquin demande à Chicha, l’enseignant qui interpelle la journaliste et essayiste française Caroline Fourest de venir devant prendre le micro pour s’exprimer. Ce que fera l’enseignant protestataire. Ce dernier martèle dès sa prise parole : Nous sommes ici pour dénoncer l’islamophobie de gauche comme l’islamophobie de droite, et l’islamophobie n’est pas plus honorable lorsqu’elle se prétend plutôt de gauche que d’extrême droite. L’enseignant de l’ULB va reprocher à Caroline Fourest d’avoir publié dans le Wall Street Journal, un article où elle développe la thèse qui présente des arabes comme des personnes incapables de s’intégrer. Madame Fourest entre en colère, se rapproche de Chicha et cherche à le gifler. On criait de partout, madame Fourest était huée par des femmes voilées, la conférence était perturbée, on ne pouvait plus débattre. La soirée s’est achevée en queue de poisson, dans la zizanie totale. La culture de l’annulation avait réussi un coup : Empêcher à madame Fourest de s’exprimer à l’ULB.

Toujours en Belgique mais cette fois-ci dans le champ politique. C’était au mois d’Avril 2020. Une lettre du bourgmestre de Liège adressée à la communauté africaine, suscita de vifs remous. Le bourgmestre Willy Demeyer avait reçu une alerte des hôpitaux qui constataient une proportion anormalement élevée de personnes d’origine africaine subsaharienne parmi les malades hospitalisés pour Covid-19. Il a cru pertinent d’inviter les leaders de la communauté africaine à communiquer sur les mesures barrières. Ce qu’il avait d’ailleurs fait avec d’autres segments de la société. Le Bourgmestre était dans son rôle. Il avait reçu une information objective du corps médical concernant une population donnée. Il était de sa responsabilité de tirer la sonnette d’alarme. Son courrier n’était pas public. Il était adressé individuellement à une douzaine de leaders de la communauté africaine de Liège. Que dire du ton utilisé ? On a de la peine à y trouver des termes véritablement équivoques. Le message reste sur l’essentiel. Et pourtant, et pourtant, il a déclenché une avalanche de protestations. Sur les réseaux sociaux, les critiques ont fusé lorsqu’une copie de la lettre a commencé à circuler. On pouvait lire : “Son courrier est hyper stigmatisant et paternaliste à souhait. Le courrier se veut inclusif mais est plutôt créateur de stéréotypes puisqu’il met de nombreux citoyen.ne.s dans le même sac juste en raison de leur couleur de peau ou de leur origine”.

Le bourgmestre Willy Demeyer, homme de gauche, a dû demander des excuses. Les wokes avaient réussi une fois de plus, à obtenir la génuflexion d’une personnalité.

Dans l’affaire Annie Cordy comme dans l’affaire Silk Coleman, il est question de s’en prendre à une parole équivoque. Dans le cas du bourgmestre de Liège, la polémique porte sur le risque de stigmatisation d’une population dite racisée.

Les wokes d’obédience indigéniste et afrocentriste sont très actifs sur le terrain de l’histoire africaine notamment de l’Egypte Pharaonique. Pourquoi bagarrer autour d’une civilisation aussi ancienne ? La thèse centrale de l’afrocentrisme c’est l’idée selon laquelle la civilisation égyptienne au temps des pharaons était composée des noirs. Cette position a été largement défendue par le savant sénégalais Cheikh Anta Diop dans un livre retentissant Nations Nègres et Culture. Le savant sénégalais allait à contre-courant de l’égyptologie européenne qui s’emploie tantôt à blanchir les pharaons tantôt à véhiculer l’idée qu’ils auraient été des métisses avec un mélange de populations blanches et asiatiques. En clair les pharaons n’auraient été qu’une population euro-asiatique installée en Afrique. C’est d’ailleurs l’explication de Hegel, l’un des plus grands racistes de l’histoire des idées.

Les afrocentristes ont mis sous surveillance les expositions concernant l’Egypte pharaonique. C’est ainsi qu’une exposition de Toutankhamon à Paris a été envahie bruyamment par des manifestants qui exigeaient sa fermeture. Ils reprochaient aux organisateurs de dissimuler l’appartenance à la race noire du roi égyptien. Pour Laurent Bouvet , professeur de science politique à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines , Il s’agit là d’un nouvel épisode, un de plus, de la guerre culturelle qu’ont décidé de mener contre notre société - moderne, empreinte de valeurs humanistes et universalistes, valorisant la liberté comme un bien commun… des activistes, identitaires, indigénistes, décoloniaux, intersectionnels… dont la vision du monde est à la fois essentialiste et relativiste…Le politologue renchérissait : <<Le propos est toujours le même: accuser les «blancs» de racisme en expliquant que c’est «systémique», donc inhérent aux sociétés occidentales supposément «blanches» . Ce racisme s’étant exprimé par le passé à travers l’esclavage et la colonisation, il s’exprimerait aujourd’hui différemment, notamment dans le domaine de l’art>>cf :Le figaro

Les incidents liés à la Cancel Culture arrivent de plus en plus au-devant de la scène, sous les formes les plus invraisemblables, sans qu’on ne sache très bien s’ils servent toujours la cause de l’antiracisme.

Une polémique nourrie par la culture de l’annulation a enflammé les Pays-Bas le mois dernier. Marieke Lucas Rijneveld, une figure montante de la littérature néerlandaise, avait été choisie pour traduire de The Hill We Climb, le texte de la poétesse africaine-américaine Amanda Gorman, qui a fait sensation lors de l’investiture de Joe Biden. Mais Marieke Lucas Rijneveld est blanche. C’était suffisant pour que certains activistes y voient une incongruité : Une personne blanche peut-elle retranscrire la voix d’une Afro-Américaine ? La journaliste Janice Deul a signé un article d’opinion dans le quotidien national de Volkskrant, le 25 février, arguant que le message de Gorman serait « plus puissant » s’il était traduit par « un artiste de la création parlée, jeune, femme et […] noire ». Sous le déluge de protestations, Marieke Lucas Rijneveld a finalement renoncé.

De quoi la Cancel Culture est-elle finalement le nom ? Pour certains elle traduit l’hyper-susceptibilité de populations qui ont été trop longtemps invisibilisées. Pour d’autres elle est le signe que la lutte anti-raciste gagne en vigilance.

Les racistes modernes ont appris devant des sociétés devenues trop procédurières à réajuster leurs attaques en les rendant beaucoup plus subtiles. Or c’est justement dans les arcanes de la subtilité que les nouvelles générations d’anti-racistes ont décidé de les poursuivre, avec le risque bien entendu de faire feu de tout bois.