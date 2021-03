CAMEROUN :: Bangangté, direct: Inhumation du Maire de la Commune de Bangangté :: CAMEROON

Le samedi fatidique pour les proches du Dr Jonas Kouamouo.

En direct de la place des fêtes de Bangangté, pour la cérémonie officielle des obsèques du Maire de la Commune de Bangangté, Dr Jonas Kouamouo, par ailleurs, membre titulaire du comité Central du RDPC, Président de Section Rdpc Ndé-Nord, Enseignant de médecine et Vice-Doyen de la faculté de pharmacie à l'Université des montagnes de Bangangté.

La présence du Secrétaire général du Comité central, Jean Nkuete, du Gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, du Ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, de l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Gilhou, du Président du CVUC, Augustin Tamba, accompagné pour la circonstance de plusieurs dizaines de Maires, sans compter toutes les autres personnalités et autorités académiques, civiles, religieuses et traditionnelles, traduit l'immensité de l'illustre disparu. Les témoignages forts émouvants de ses collègues, de ses étudiants, de sa congrégation chrétienne, de sa famille nucléaire, de ses camarades politiques, et de ses collaborateurs, convergent tous vers les valeurs et les qualités d'humilité, de patience, et de conciliation qui caractérisaient le pharmacien Dr Jonas Kouamouo de son vivant. Même au plus profond des batailles politiques les plus agitées à Bangangté, le Dr Jonas Kouamouo, avec le doigté, la finesse et la froideur du médecin chevronné qu'il était, trouvait toujours des mots justes et des thérapies appropriées pour guérir la mal et panser les blessures.

En cette veille du renouvellement des organes de base au sein du Rdpc, la Section Ndé-Nord reste orpheline de son Président bâtisseur. Heureusement que sa fille politique, Présidente de Section OFRDPC Ndé-Nord, Célestine Ketcha Courtès, Ministre de l'habitat et du développement urbain, Présidente du comité d'organisation de ces obsèques, veille au grain, pour la préservation des acquis du Rdpc dans le Ndé