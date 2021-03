Assemblée nationale : Une session pour endiguer les crises qui secouent le Cameroun :: CAMEROON

Ce 11 mars 2021, s’est ouverture la première session ordinaire de la Chambre basse du parlement. La doyenne d’âge a présidé les travaux. En toile de fond : les crises

C’est en présence des grands corps constitués de l’État que la séance s’est ouverte. Après l’exécution de l’hymne nationale, Laurentine Mbede, député RDPC du Nyong et Mfoumou, doyenne d’âge est à la manette pour conduire les travaux. Après avoir vérifié que le quorum est atteint selon les termes de l’article 47 du Règlement intérieur de la Chambre, elle va délivrer son discours de circonstance. Sans complaisance, elle dresse un tableau des maux qui minent la Nation ces derniers temps. Et ouvre le chapelet par la mort du député Djibrila Kaou, rappelé à Dieu le 12 février dernier des suites de maladie.

Médecin de formation, il était député RDPC du Mayo Tsanaga sud, dans la région de l’Extrême-Nord. Bien plus, il était le président de la commission de la Défense et de la sécurité de l’Assemblée nationale. Après ce point noir, elle est revenue sur, l’honneur, l’assassinat dans la nuit du 13 au 14 février 2021, des trois chefs traditionnels à Essoh-Attah, dans le département du Lebialem, dans la région du Sud- Ouest.

Elle n’a pas eu de mots assez forts pour qualifier « une barbarie aussi aveugle », « une sauvagerie innommable », « un sacrilège », « une ignominie ». Celle qui connaît très bien les arcanes de à l’hémicycle, exhorte de ce fait « les services compétents à traquer les auteurs sans ménagement et à les traduire devant les juridictions pour des sanctions des plus exemplaires ». Après les horreurs engendrées par la guerre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, elle a pointé d’un doigt ferme l’épouvante de l’insécurité routière. Ainsi rappelle-t-elle, au petit matin du 27 janvier 2021, 53 compatriotes ont perdu la vie à la suite d’une collision entre un gros porteur et un camion-citerne à la falaise de Santchou, dans le département de la Menoua à l’Ouest du pays.

Toujours à l’Ouest, le 21 février 2021, sur l’axe Foumban-Bangangté, un bus de transport en commun a fini sa course sur un arbre, laissant 5 victimes sur le carreau. Dans la région de l’Adamaoua, un autre bus de transport a plongé dans le ravin, tuant 6 personnes sur le coup. Elle en a appelé au gouvernement de resserrer les mesures d’encadrement de la circulation routière. L’autre horreur qui hante la Nation toute entière en ces temps est la crise sanitaire avec la pandémie du Covid-19. « Toutes proportions gardées, le virus continue de sévir dans notre pays. D’ailleurs les dernières informations à ce sujet ne manquent pas d’inquiéter avec la nouvelle vague de l’épidémie désormais effective. Les indicateurs sont ainsi en nette croissance. Ce qui ne s’était pas vu depuis des mois », a-t-elle martelé au sujet du virus qui sème une psychose mondiale. Aux compatriotes réticents face à la vaccination au Covid-19, elle a exhorté ces derniers à prendre toute la mesure de la gravité de la situation car il en va de la vie de leurs enfants. « Je souhaite qu’ils se soumettent aux exigences des campagnes de vaccinations organisées à cet effet », a-t-elle suggéré.

POUVOIR DE CONTRÔLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE EN ACTION

C’est l’une des déclarations fortes de la doyenne d’âge qui aura suscité de vives ovations au sein de l’hémicycle. « Le budget de l’État pour l’exercice 2021 est désormais exécutoire. Il ne serait pas superflu de rappeler que c’est un budget de crise. Au moment où nous avons en ligne de mire la relance économique et la poursuite de notre cheminement vers l’émergence, j’en appelle au patriotisme et au know how des gestionnaires de la fortune publique », a martelé in extenso la parlementaire déterminée d’en découdre avec les gestionnaires véreux des deniers de l’État. Elle a poursuivi en rappelant qu’ils ont l’impérieux devoir de contribuer, chacun à son niveau, à la relance et à l’atteinte effective des objectifs de la Stratégie nationale de développement et d’émergence du Cameroun pour la décennie 2020-2030. « Afin de veiller au grain, l’Assemblée nationale n’hésitera pas à user et pleinement de son pouvoir de contrôle de l’action gouvernementale.

Parole de la doyenne d’âge », a-t-elle lancé vers l’équipe gouvernementale tout ouïe, certainement convaincue que la détermination dans la voix de la dame n’est pas du tout un jeu d’enfants. Les Finances de l’État étant en crise, laisse-telle comprendre, il est dès lors urgent de les contrôler d’une main de fer