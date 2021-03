André Luther Meka salue les députés Camerounais qui ont écrit à Joe BIDEN :: CAMEROON

"Je tiens de tout cœur à remercier tous les députés patriotes de notre assemblée nationale qui ont dénoncé les manœuvres de déstabilisation et de menace de l'unité nationale par les USA. Je tiens à rappeler que la France des libertés n'a jamais ouvert les archives sur les assassinats des martyrs, sur le maquis comme l'avait promis à Yaoundé Hollande.

La France des droits de l'homme, que ce soit la gauche, ou la droite n'a jamais fait un débat sur les dégâts du néocolonialisme, sur les réserves du FCFA, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent scier la branche où ils sont assis. Les 62 députés camerounais ont fait œuvre de patriotisme et de loyalisme à notre terre patrie. Demander l'extradition des commanditaires du terrorisme du Noso c'est demander à ces grandes puissances de cesser de cautionner cette sale guerre et livrer ces terroristes. Il y'a des sujets où on doit tous être d'accord.

Il y'a des positions qui font de nous des dignes fils ou des dignes filles du Cameroun. Tous les députés, les sénateurs doivent se mobiliser pour dire NON à la prévarication de notre sous-sol, de notre pétrole, de notre manganèse, de notre cobalt, de notre or, diamant. C'est de cela qu'il s'agit et rien d'autres. Tous ceux qui se lèvent pour contester cette courageuse et brave position sont des sbires et des hommes écrans de la métropole. Des moutons noirs qui sont les exécutants dans notre pays du complot international contre le Cameroun

God bless Cameroon"