CORRUPTION EN AFRIQUE : Vincent Bolloré risque 5 ans de prison ferme :: AFRICA

Le milliardaire français avait négocié avec le parquet national financier un plaider-coupable assorti d’une simple amende de 375000 euros (Plus de 245 millions de FCFA), dans une affaire de corruption au Togo et en Guinée Conakry. Mais le tribunal de Paris a refusé, vendredi 26 février, d’homologuer cet accord.

C’est un camouflet pour Vincent Bolloré. Le tribunal judiciaire de Paris a refusé, vendredi 26 février 2021, de valider la procédure de plaider-coupable qui avait été négociée entre le milliardaire breton et les procureurs, afin de solder une enquête judiciaire ouverte en 2012 sur la corruption présumée par Bolloré de deux présidents africains, en échange de la prolongation de la concession portuaire du port de Lomé.

Vincent Bolloré, Gilles Alix, directeur général du groupe Bolloré, et Jean-Philippe Dorent, directeur international de l’agence de communication Havas (filiale de Bolloré) risquent désormais jusqu’à 5 ans de prison ferme en France en cas de confirmation de la décision de la juge par un magistrat d’appel. «Les peines proposées par le procureur et acceptées par vous sont inadaptées» au regard de la gravité des faits et il est «nécessaire qu’ils soient jugés par une juridiction correctionnelle », a-t-elle dit aux trois hommes.

Les infractions, reconnues par la 17e fortune française en 2020, et les deux dirigeants, ont «gravement porté atteinte à l’ordre public économique» et «à la souveraineté du Togo», a-t-elle estimé. Lors de l’audience vendredi, la holding et M. Bolloré, Alix et Dorente ont reconnu avoir utilisé les activités de conseil politique de la filiale Havas afin de décrocher la gestion des ports de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée au bénéfice d’une autre filiale, Bolloré Africa Logistics, anciennement appelée SDV.

SDV avait en effet obtenu la gestion du port de Conakry quelques mois après l’élection à la présidence guinéenne d’Alpha Condé fin 2010 et avait remporté la concession à Lomé peu avant la réélection en 2010 au Togo de Faure Gnassingbé. Ces deux personnalités politiques étaient alors toutes deux conseillées par Havas contrôlé par le groupe Bolloré pour leur campagne électorale. C’est la première fois que le tribunal désavoue ainsi le parquet national financier dans le cadre d’une telle procédure de plaidercoupable.

D’ordinaire, l’audience de validation est une simple formalité. Selon le site d’informations français, Me Olivier Baratelli, l’avocat de l’homme d’affaires Bolloré se félicitait, en entrant dans la salle d’audience, d’une issue « extrêmement satisfaisante» : « Vous ne voyez pas les sourires à cause du masque mais on peut les deviner.» À la suite de sa mise en examen en avril 2018, Vincent Bolloré avait dénoncé par communiqué des «accusations infondées ». Il a finalement préféré plaider coupable et négocier une sanction avec le parquet national financier plutôt que de risquer de perdre un procès qui aurait pu avoir de graves conséquences pour son groupe.

La présidente de la chambre correctionnelle, Isabelle Prévost-Desprez a estimé que l’amende de 375000 euros (Plus de 245 millions de FCFA) est inadaptée au regard des circonstances de l’infraction », vu la gravité des faits (la corruption d’un président étranger) et la personnalité de Vincent Bolloré, patron d’une très grande entreprise qui «représente la France à l’étranger». La présidente a donc estimé «nécessaire » que l’affaire soit jugée lors d’un procès public.